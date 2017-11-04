Diziden kovuldu

Netflix’ten dün yapılan açıklamada, “Spacey’nin yer alacağı bir ‘House of Cards’ yapımına Netflix olarak hiçbir biçimde dahil olmayacağız” denildi. Yapım şirketi geçtiğimiz günlerde de dizinin yeni sezonunun olmayacağını açıklamıştı. Netflix’in Spacey’ye tavrı “House of Cards”la da sınırlı kalmadı.

FİLMİ DE GÖSTERİLMEYECEK

Şirket, ünlü oyuncunun hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği “Gore” adlı filmi de göstermeyeceğini duyurdu. Aktör Anthony Rapp, 30 yıl önce kendisi 14 yaşındayken Spacey’in evinde düzenlenen partiye gittiğini, konukların ayrılmasının ardından Spacey’in kendisini yatağa iterek üzerine çıktığını anlatmıştı. Rapp’in bu sözleri üzerine Spacey özür dilemiş ve eşcinsel olduğunu açıklamıştı. ​Ünlü oyuncunun yıllardır gizlediği cinsel kimliğini cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya olunca açıklaması eşcinsel haklarını savunan örgütlerden de tepki almıştı.

İNGİLTERE’DE DE TACİZ

The Sun gazetesi, Spacey hakkında, İngiltere’de yaşandığı öne sürülen bir cinsel saldırı olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını yazdı. Buna göre 2008’de yaşanan olayda 23 yaşındaki adı belirtilmeyen bir aktör, Spacey’nin evinde birlikte esrar içti. Daha sonra uyuya kalan genç aktör, uyandığında Spacey’nin kendisine oral seks yaptığını fark etti ve evden ayrıldı. Spacey ise gence bu olayı kimseye anlatmamasını söyledi.