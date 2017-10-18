Dizi maratonu yarışçılarıyla tanışın!

Netflix kullanıcıları arasında bir diziyi baştan sona izleyen ilk kişi olmak için yeni bir dizi maratonu yarışı başladı. Tabii Türkiye’deki Netflix kullanıcıları da “binge race” denilen bu yarışa katıldı. Türk izleyiciler başta Marvel’s The Defenders, Santa Clarita Diet ve Friends from College olmak üzere pek çok yapımın tüm sezonunu 24 saat içinde, ‘gözlerini kırpmadan’ tamamladı.

Netflix dizi izleme alışkanlıklarını değiştirdi. Artık izleyiciler istedikleri yapımı, istedikleri zaman, istedikleri yerde seyrediyor. Ve tabii istedikleri sürede! Netflix’in sağladığı bu özgürlük ise kullanıcılar arasında yeni ve eğlenceli bir dizi maratonu yarışının başlamasına yol açtı: Binge Race, yani Netflix üyelerinin bir diziyi baştan sona izleyen ilk kişi olmak için, dizinin sezon bölümlerini yayınlandığı günden itibaren 24 saatte art arda seyretme yarışı.

Dünya genelinde şimdiye dek 8.4 milyon Netflix üyesi dizi maratonu yarışı yaptı. Üstelik dizileri bu şekilde izleyenlerin sayısı sürekli artıyor. 2013 - 2016 yılları arasında, ‘dizi alemi’ yapanların, yani dizi ekrana gelir gelmez 24 saatte tüm bölümleri hatmedenlerin oranı 20 kattan fazla artış gösterdi.

Ama ‘bir günde koca bir diziyi’ izleyen birinden söz edince gözünüzün önüne sadece ekran önünde vakit geçiren kimseler gelmesin. Tam aksine onlar aslında birer dizi tutkunu. Birincilik kürsüsüne çıkan sporcular gibi bir diziyi ilk defa izleyen olmakla övünüyorlar; sevdikleri yapımın bölümlerini peş peşe izlemekten keyif alıyorlar.

“Bir hikayeyi tamamlayan ilk kişi olmanın insanı mutlu eden bir tarafı var. Bu, bir kitap olabilir ya da sevdiğiniz bir dizi" diyor Orijinal Diziler Başkan Yardımcısı Brian Wright ve ekliyor: “Netflix size dizileri istediğiniz şekilde izleme özgürlüğü tanıyor. Bir yapımın üyelerimizi ekrana kilitlediğini, tutku haline geldiğini görmekse bizim için mutluluk verici.”

TÜRKLER HANGİ DİZİLERİ “EN HIZLI” TÜKETTİ?

Türkiye’de kullanıcılar tarafından dizi maratonu yarışı halinde en fazla izlenen dizi Marvel's The Defenders oldu. Onu Santa Clarita Diet ve Friends from College gibi diziler takip etti. Türkiye’deki Netflix kullanıcılarının 24 saatlik dizi maratonuyla tüm bölümlerini izledikleri ilk 20 yapımın sıralaması ise şöyle:

Marvel's The Defenders Santa Clarita Diet Friends from College Atypical Gilmore Girls: A Year in the Life The Seven Deadly Sins GLOW The OA You Me Her Marvel's Iron Fist Dear White People Black Mirror Chewing Gum The Ranch Flaked Frontier The Mist Wet Hot American Summer: 10 Years Later The Standups Lovesick

BINGE RACE’TE BİRİNCİLİK HANGİ ÜLKENİN?

Dünyanın dört bir yanındaki Netflix kullanıcıları Binge Race’e katılırken, Türkler bu yarışta ilk 20’de yer almadı (belki seneye). Bu müsabakanın galibi Kanadalılar oldu (acaba sebebi kar olabilir mi?). Peki Kanadalıların 24 saatte bitirdikleri dizi hangisiydi dersiniz? Tabii ki Kanada yapımı Netflix orijinal dizisi Trailer Park Boys.

En çok ‘bir günde bir dizi’ izleyen 20 ülkeye gelince:

Kanada Amerika Danimarka Finlandiya Norveç Almanya Meksika Avustralya İsveç Brezilya İrlanda İngiltere Fransa Yeni Zelanda Peru Hollanda Şili Portekiz İtalya Birleşik Arap Emirlikleri

DİZİ TUTKUNLARI HER TÜR DİZİYİ 24 SAATTE TAMAMLAYABİLİR

Kimileri tek bir diziye aşkla bağlı (ABD’de beş Netflix üyesi House of Cards’ın beş sezonunun her birini, her sezonun ilk bölümünün ekrana geldiği gün izledi), bazıları ise birçok dizinin sıkı takipçisi (Fransa’da bir Netflix kullanıcısı sadece bu yıl içinde 30 diziyi baştan sonra 24’er saatlik sürelerde izledi).

Dünya çapında seyircileri 24 saat boyunca ekrana kilitleyen dizilerin türleri, formatları, uzunlukları ise çeşitlilik gösteriyor. Master of None, GLOW ve Dear White People gibi 30 dakikalık komediler de var aralarında, Stranger Things, House of Cards ve Orange is the New Black gibi gerilimi yüksek yapımlar veya The Seven Deadly Sins gibi animeler de. Ancak tüm bu prodüksiyonların arasında dünya genelinde seyircilerin en çok ilk günde baştan sona izledikleri dizi Gilmore Girls: A Year in the Life oldu. Dünyada 24 saatte tüm bölümleri seyredilen ilk 20 dizi ise şöyle: