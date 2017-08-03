Dizel zirvesi kimseyi memnun etmedi

STUTTGART İdari Mahkemesi’nin geçen hafta aldığı, çevreye zarar veren dizel motorlu araçların trafikten yasaklanabileceği kararı üzerine tedirgin olan Alman otomotiv endüstrisi çözüm yolları arıyor. Berlin’de dün otomotiv endüstrisinden temsilcilerle hükümet yetkilileri arasında Ulusal Otomobil Zirvesi düzenlendi. Zirvede 5.3 milyon dizel aracın geri çağrılarak motor sistemi ve yazılımının güncellenmesine karar verildi. Ancak çıkan sonuç ne tüketicileri, ne çevre örgütlerini, ne de siyaseti tatmin etti.

ADALET BAKANI: ÖNGÖRÜLEN YASA GEÇERLİ

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, çıkan kararın dizel araçların trafiğe çıkma yasağı tehlikesini ortadan kaldırmadığını açıkladı. Maas, “Hava kirliliği Kontrolü için öngörülen yasa geçerli” dedi ve otomotiv sanayiinin zehirli gaz emisyonunu hızla azaltmak zorunda olduğunu vurguladı.

ÇEVRE BAKANI: ÖNEMLİ AMA YETERLİ DEĞİL

Zirveyi düzenleyen Çevre Bakanı Barbara Hendricks, çıkan sonucu, “Önemli bir ilk adım. Ama yeterli değil” diye niteledi. Hendricks başka yenilikler için çalışma gruplarının otomobil sanayi ile görüşmelere devam etmesi gerektiğini vurguladı ve işletmelerde çok sıkı kontrol edeceklerini söyledi.





CDU: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ATTAN İNMELİ

CDU Grup Başkanı Volker Kauder, otomotiv sektörünü ‘attan inip’ müşterileri ve topluma karşı daha fazla sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir, sektörün yol ayrımında olduğu, yeniliklere karşı çıkan şirket yöneticilerinin bu uyarı atışını halen duymadığını savundu.

GREENPEACE: KUKLALAR ŞOVU

Çevre koruma örgütü Greenpeace, zirvenin hiçbir sorunu çözmediğini ve bunun sadece ‘kuklalar şovu’ olduğunu savundu. Greenpeace, Berlin’de Başbakanlık binasına ışıkla Merkel’in bir gölge resminin yanında “Nox dosyası çözülemedi” yazısını yansıttı. Nox, zehirli azot gazının kısaltılmış hali.

Almanya Tüketicileri Koruma Örgütü Başkanı Müller, zirvedeki şansın kaçırıldığını, bağlayıcı kararlar çıkmadığını söyledi.

Çevre Yardımı Kuruluşu Başkanı Jürgen Resch, zirveyi ‘hükümetle otomobil endüstrisinin kuklalar şovu’ diye niteledi. Resch, dizel araçları yasaklayan Stuttgart’takine benzer mahkeme kararlarının alınabilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

Zirveden çıkan sonuç tüketicilerdeki endişeyi de gideremedi. Dizel satışlarının dramatik ölçüde düştüğü bildirildi.

EMİSYON HEDEFİ YETERSİZ

Zirvede alınan dizel motorlu araçların zehirli gaz emisyonunu yüzde 25-30 arasında düşürme hedefi de yoğun eleştiri konusu. Çevre Dairesi’nin hesaplarına göre Euro6 dizel motorlu araçlar trafikte kilometre başına 507 miligram nitrik asit gazı salgılıyor. Bu miktar yasaların izin verdiği miktarın altı katı fazla. İzin verilen miktar kilometre başına 80 miligram. Yazılımın güncellenmesiyle miktarın yüzde 30 düşürülmesi halinde Euro6 dizel aracın çevreye kilometre başına salgıladığı nitrik asit miktarı 355 miligram. Bu da yasal tanınan miktarın 4 katı.

NEDEN BÜTÜN DİZELLER DEĞİL

Ayrıca Almanya’da 15 milyon dizel motorlu araç var. Bunun sadece 5.3 milyonunda yenilik yapılacak. Diğer eski dizel araçlarda güncelleme yapılmayacak. Eski araçlarını yenileriyle değiştirmek isteyenlere şirket 2 bin euro civarında prim verecek.