Dizel ve benzinli araçlara yasak

ALMANYA’nın Baden Württemberg Eyaleti’nde iktidarda bulunan Yeşiller ile Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi(CDU) 2018 yılından itibaren Euro 6 standartlarına uymayan dizel motorlu araçların hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde Stuttgart kent merkezine sokulmamasını karara bağladı.

Tabii dünya genelinde rağbet gören Alman malı Mercedes marka otomobilleri üreten Daimler AG-Mercedes Benz’in merkezi Stuttgart’ta böyle bir kararın alınmasına, ilk planda Alman Otomobilciler Birliği (VDA) sert tepki gösterdi.

Ama bu tepkilere rağmen, Stuttgart İdari Mahkemesi hükümetin kararına tam destek verdi.

Almanya için bu bir başlangıçtı.

Almanya’da dizel ve benzinli araçların üretiminin kademeli olarak azaltılmasına ve elektrikli otomobil üretiminin artırılmasına hükümet özellikle son yıllarda çok önem vermektedir.

Hatta elektrikli otomobil satın alacaklara teşvik primi bile ödenmektedir.

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Başbakan Angela Merkel, bundan birkaç yıl önce hedefin Almanya’daki sokaklarda 2020 yılına kadar bir milyon elektrikli otomobil görmek olduğunu ilan etti.

Ancak halkın buna pek de rağbet etmediğini görünce, bu rakamı telaffuz etmekten vazgeçti.

24 Eylül’de yapılan genel seçim öncesi Yeşiller bu konuyu gündemde tutmak istedi.

Hür Demokrat Parti (FDP) ile Sol Parti buna sıcak baksalar da pek kulak asmadılar.

Ama Başbakan Merkel’in genel başkanlığını yaptığı CDU da, BMW’nin merkezi konumundaki Bavyera’da iktidarda bulunan Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) de Yeşiller’in 2030 yılına kadar dizel ve benzinli araçların trafiğe çıkmalarının yasaklanması planına karşı çıktı.

Hem Başbakan Merkel, hem de aynı zamanda CSU Genel Başkanı olan Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer, bu denli önemli bir sanayi kolunu köşeye sıkıştırıp, böyle bir takvim verilmesinin doğru olmayacağını savundular.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) de öyle.

Bu kadar kısa bir süre içinde dizel ve benzinli araçların trafiğe çıkmasının yasaklanmasının her açıdan ciddi sorunlar doğuracağına dikkat çektiler SPD’li politikacılar.

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Şimdilerde 2040 yılında böyle bir uygulamanın mümkün olacağından hareket edilmekte.

Tabii Mercedes, Audi, Volkswagen (VW), Porsche gibi otomotiv sanayi devlerinin önümüzdeki yıllarda nasıl bir tavır sergileyecekleri henüz bilinmiyor.

Ama yalnız Almanya’da değil, Fransa ve İngiltere’de de öyle.

Paris belediyesi, 2024 yılında düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları’ndan sonra kent merkezine dizel araçların girmesinin yasaklanacağını şimdiden ilan etti.

20 yaşın üzerindeki dizel otomobillerle Paris kent merkezinde trafiğe çıkacak sürücülerden para cezası alınacağını da.

Paris Belediyesi, 2030 yılı itibariyle kentte yalnız elektrikli otomobillerin trafiğe çıkmasına izin verileceğini de ilan etti şimdiden.

Yani dizel ve benzinli araç dönemi kapanıyor Paris sokakları için.

İngiltere’nin üniversite kenti olarak bilinen Oxford’un ise dizelli araç yasağını 2020 yılı itibariyle uygulamaya koyacağı açıklandı.

İngiltere genelinde ise 2040 yılı itibariyle tüm dizel ve benzinli araçların trafiğe çıkmalarının yasaklanmasının planlandığı da.

Cep telefonlarının birden herkesin cebine girmesini örnek göstererek, elektrikli otomobil alanında da beklenenden daha hızlı gelişmeler kaydedilip, dizel ve benzinli otomobil döneminin sona ereceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değil.