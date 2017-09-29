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Dizel motorlar için 2.5 milyar euro daha ödeyecek

Reuters
29.09.2017 - 13:14 | Son Güncelleme:

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, şu ana kadar kendisine yaklaşık 20 milyar euro maliyet yaratan dizel motorların zehirli gaz emisyonları nedeniyle 2.5 milyar euro daha karşılık ayırdığını açıkladı.

ŞİRKETTEN yapılan yazılı açıklamada, “Provizyonlardaki artış, Kuzey Amerika’da vardığı anlaşmalarla ilgili 2.0L TDI araçların geri alınması veya tadil programının daha önce öngörülenden daha karmaşık olması ve zaman alması nedeniyle gerçekleşmiştir” denildi. VW hisseleri, açıklamanın ardından yüzde 3 değer yitirdi. Ek maliyet şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarına yansıyacak.
VW, ABD’deki zehirli gaz emisyon testlerinde usulsüzlük yaptığını iki yıl önce kabul etmiş ve bu nedenle 11 milyona yakın aracını geri çağırmıştı. Etkilenen araçların 8.5 milyon kadarı Avrupa’da bulunuyor.

Dizel motorlar için 2.5 milyar euro daha ödeyecek

Etiketler: ALMANYA , VOLKSWAGEN , Dizel araç , Ceza
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