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    Dizel kararı bu ay içinde çıkacak

    İHA
    01.02.2018 - 18:52 | Son Güncelleme:

    Almanya Çevre Yardım Örgütü Trafik ve Hava Kirliliği Kontrolü Başkanı Dorothee Saar, egzoz gazlarının maymunlar üzerinde test edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “Şimdilik mazotlu araçlardan uzak durun” dedi.

    Almanya’da yılda 12 bin kişinin egzoz gazlarından çıkan gazlardan zehirlenerek öldüğünü belirten Dorothee Saar, şöyle dedi: “Mazot atığı gazlar çok sayıda insanın sağlığını tehdit ediyor. Bu konuda Avrupa genelinden hava ile ilgili çeşitli enstitüler araştırmalar yapıyor. İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmaların bilimsel bir değeri bulunmuyor. Alman kamuoyu son iki yılda testlerin sonuçlarını en ince ayrıntılarına kadar bilmek istiyor. Almanya Çevre Yardım Örgütü olarak hava kirliliğinin en yüksek olduğu Stuttgart, Düsseldorf ve Almanya’nın 17 farklı şehir için daha etkili önlemler alınmasını bekliyoruz. Düsseldorf ve Stuttgart bölge mahkemeleri mazotlu araçların şehir içinde kullanılmasını yasakladı. Mahkemenin kararı Leipzig’deki Yüksek İdari Mahkemesi’ne taşındı. Mahkemenin bu ay içinde sonuçlanmasını bekliyoruz.”
    Mahkemenin kararını beklediklerini belirten Saar, “Şimdilik mazotlu araçlardan uzak durun” dedi.

    Dizel kararı bu ay içinde çıkacakDorothee Saar

    Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , Dizel araç , Dorothee Saar
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