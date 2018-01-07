Diyarbakır'dan 17 ülkeye çikolata ihraç ediyor

Ağrı'dan yaklaşık 20 yıl önce gittiği Kanada'nın Toronto kentinde bir süre işçi olarak çalışıp, ardından inşaat firması kuran Yüksel Kaya (46), daha sonra Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı.

Kaya, yakınlarının İzmit'te fabrika kurma önerisine rağmen iki yıl önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde girişimciye büyük avantaj sağlayan teşvik uygulamasından faydalanarak, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kentin ilk çikolata fabrikasını kurdu.

5 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip fabrikada istihdam ettiği 47 çalışanıyla üretime başlayan Kaya, Maple markasıyla ürettiği çikolataları Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi illeri ile İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde satışa sundu.

Kaya, daha sonra ihracata yöneldi. Yaptığı girişimler sonucu Irak'a çikolata ihracatına başlayan Kaya, daha sonra çabası ve katıldığı uluslararası fuarlar sayesinde pazar ağını genişletmeyi başardı.

Yıllık bin 100 ton çikolata üretimi yapan Kaya, iki yıl sonunda aralarında Afganistan, İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Yemen, Kuveyt, Güney Afrika Cumhuriyeti, Venezuella ve Arnavutluk'un da bulunduğu 17 ülkeye ürün ihraç etmeye başladı.

Girişimci Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık ürettiği bin 100 ton çikolatanın 990 tonunu 17 ülkeye ihraç ettiğini söyledi.

Yaptığı anlaşmalar sonucunda 2018'de 8 ülkeye daha ihracat yapacağını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Mısır, Nijerya, Kamerun, Rusya ve Gana'nın da aralarında yer aldığı 8 ülkeye daha ihracat yapacağız. Böylece ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 25'e çıkacak. İhracat bizim için birinci sırada. Harıl harıl yurt dışına ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 90'ını ihraç ediyoruz. Yeni makinemizi kurup, kapasitemizi büyütüyoruz, 25 kişiyi daha fabrikada istihdam edeceğiz."

"İHRACAT ÇOK KOLAY"

Önemli uluslararası gıda fuarlarına katılarak Diyarbakır'ı ve Türkiye'yi temsil ettiklerini belirten Kaya, bu yıl Senegal ve Meksika'da gerçekleştirilecek uluslararası gıda fuarlarına katılarak ürünlerini tanıtacaklarını vurguladı.

Anadolu'da üretim yapan fabrikaların limanlara uzaklığının dezavantaj olduğunu ancak bunun firmaları ihracat hedefinden uzaklaştırmaması gerektiğine işaret eden Kaya, "Hiçbir zaman bu cesaretimizi kırmamalı. Ürünlerine güveniyorlarsa ihracat çok kolay." dedi.

"2018'de günlük 20 ton üretim yapacağız"

Yüksel Kaya, firma olarak ihracata büyük önem verdiklerini aktararak, iki yılda beklentilerinin ancak yüzde 25'ine ulaştıklarını dile getirdi.

"Amacımız ihracat yapıp ülkemize döviz kazandırmak. 50 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz." diyen Kaya, bunu gerçekleştirecek kapasiteye sahip olduklarını anlattı.