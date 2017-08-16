Diyarbakır'da uçuşlar iptal!

Diyarbakır Havalimanı’nda bugün akşam saatlerinde pist aydınlatma sisteminde arıza meydana geldi. Arızaÿnedeniyle havalimanı,ÿuçuşlara kapatıldı.

Antalya- Diyarbakır ve İstanbul- Diyarbakır seferini yapan 2 yolcu uçağı,yaşanan arıza nedeniyle Elazığ Havalimanı’na yönlendirildi. İstanbul-Diyarbakır ve Ankara-Diyarbakır seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi.

Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İşte iptal edilen iç hatlar gelişteki o uçuşlar:

THY’nin Ankara’dan kalkması planlanan 21:05 uçağı, THY’nin İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkması planlanan 21:20 uçağı, SunExpress’in saat 22:05’te İzmir’den kalkması planlanan uçağı, THY'nin gece 01.00'da İstanbul'dan kalkması planlanan uçağı yaşanan sorun nedeniyle iptal edildi.