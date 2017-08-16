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    Diyarbakır'da uçuşlar iptal!

    DHA/AA
    16 Ağustos 2017 - 21:01Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 21:20

    Diyarbakır Havalimanı'nda bu akşam yapılması gereken uçuşlar pist aydınlanma sistemindeki arıza nedeniyle iptal edildi. Diyarbakır’a gelen uçaklar, Elazığ Havalimanı’na yönlendirildi.

    Diyarbakır Havalimanı’nda bugün akşam saatlerinde pist aydınlatma sisteminde arıza meydana geldi. Arızaÿnedeniyle havalimanı,ÿuçuşlara kapatıldı.

    Antalya- Diyarbakır ve İstanbul- Diyarbakır seferini yapan 2 yolcu uçağı,yaşanan arıza nedeniyle Elazığ Havalimanı’na yönlendirildi. İstanbul-Diyarbakır ve Ankara-Diyarbakır seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi.

    Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

    İşte iptal edilen iç hatlar gelişteki o uçuşlar:

    THY’nin Ankara’dan kalkması planlanan 21:05 uçağı, THY’nin İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkması planlanan 21:20 uçağı, SunExpress’in saat 22:05’te İzmir’den kalkması planlanan uçağı, THY'nin gece 01.00'da İstanbul'dan kalkması planlanan uçağı yaşanan sorun nedeniyle iptal edildi.

    Diyarbakırda uçuşlar iptal

    Etiketler: diyarbakır , uçak , uçuş
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