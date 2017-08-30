Diyarbakır'da transeksüel vatandaşa sokak ortasında dayak

Merkez Yenişehir İlçesi ofis semtinde kimliği belirlenemeyen bir transeksüel vatandaş herkesin gözü önünde saldırıya uğradı. Kurt İsmail Paşa ara sokakta meydana gelen olayda iki kişi transeksüel vatandaşın boğazını sıkarak vurmaya başladı.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde saldırıya uğrayan kişi çığlıklar atarak kendisini bırakmalarını isterken, saldırganların "150 liramı" ver diyerek, vurmaya devam ettikleri görüldü.

Olay sırasında toplanan çok sayıda kişinin müdahale etmediği gözlenirken, bir süre sonra elinde döner bıçağıyla gelen başka bir transeksüel üzerlerine yürüyünce 2 saldırgan kaçtı.

Olayın yaşandığı bölgeye gelen polis kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülen transeksüel ve onu döven kişilerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, transeksüel vatandaş ile saldıran kişiler arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktığını belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.