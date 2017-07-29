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    Diyarbakır'da köy yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi

    DHA
    29 Temmuz 2017 - 08:43Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 09:48

    Diyarbakır'ın Dicle İlçesi’ne bağlı Taşağıl Köyü yoluna tuzaklanan, jelikan bidonlar içerisindeki el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından farkedilerek imha edildi.

    Diyarbakır Valiliği, Dicle İlçesi’ne bağlı Taşağıl Köyü yoluna tuzaklanan ve güvenlik güçleri tarafından imha edilen el yapımı patlayıcı ile ilgiliÿaçıklama yaptı.

    Açıklamada, şu bilgiler verildi:
    "Teröristle mücadele harekatı kapsamında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle-Yokuşlu Köyü karayolu güzergahında 28 Temmuz 2017 Cuma günü gerçekleştirilen mayın/el yapımı patlayıcı araması esnasında saat 16.05 sıralarında Taşağıl Köyü mülki sınırlarında jelikan bidon içerisinde toprağa gömülü vaziyette tespit edilen mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı üzerine patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

    Diyarbakırda köy yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi

    Etiketler: Diyarbakır , Dicle İlçesi , el yapımı patlayıcı
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