Diyarbakır’da kavurucu sıcaklar etkili oldu

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Diyarbakır’da, aşırı sıcaklar günlük yaşamı da etkiliyor.

Meteoroloji 15’nci Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır’da sıcak havanın önümüzdeki hafta boyunca kendini hissettireceğini bildirdi. Bugün termometrenin 42 dereceyi gösterdiği Diyarbakır’da, bunaltıcı sıcaktan etkilenenler serinlemek için havuzlar ve gölgelik alanları tercih etti.

Sur İlçesi’nde bulunan Anzele Parkı’na gelen çok sayıda çocuk, parkta bulunan havuzda serinlemeye çalıştı.Parktaki havuzu ücretsiz olduğu için tercih ettiğini anlatan çocuklar, günün büyük bir bölümünü Anzele Parkı’nda geçirdiklerini söyledi.

Sıcaklardan bunalan yaşlılar ise tarihi Diyarbakır Surları’nın gölgesinde serinlemeye çalıştı.