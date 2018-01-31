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    Diyarbakır'da kanlı gün: 4 ölü 7 yaralı

    Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)
    31.01.2018 - 13:08 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR’ın Eğil ilçesinde iki mezrada yaşayanlar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

    Eğil ilçesine bağlı Oyalı Mahallesi Amman mezrası ile Dere Mahallesi Ket mezrasında yaşayanlar arasında, sabah saatlerinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

    Silahların da kullanıldığı kavgada Leyla Bekil (28), Abdurrazak Bekil (57) ve Cebrail korkmaz (41) ile Akif Can (25) öldü, 7 kişi de yaralandı.

    Diyarbakırda kanlı gün: 4 ölü 7 yaralı

    Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kavganın çıktığı bölgede çok sayıda merminin isabet ettiği 21 FP 245 plakalı bir minibüs ile Diyarbakır’daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdi.

    Buradaki ilk müdahalelerinin ardından durumu ağır olan bazı yaralılar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sekv edildi.

    Diyarbakırda kanlı gün: 4 ölü 7 yaralı

    Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için her iki mezra ile yaralıların tedavilerinin sürdüğü hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

    Etiketler: Diyarbakır , kavga , Ölüm , son dakika
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