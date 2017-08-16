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    Diyarbakır'da arıza hava ulaşımını aksattı

    DHA/AA
    16 Ağustos 2017 - 21:01Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 22:35

    Diyarbakır Havalimanı'nda bu akşam yapılması gereken uçuşlar pist aydınlanma sistemindeki arıza nedeniyle iptal edildi. Diyarbakır’a gelen uçaklar, Elazığ Havalimanı’na yönlendirildi. Pistteki arızanın gece saatlerinde giderilmesiyle birlikte Diyarbakır Havalimanı uçuşlara tekrar açıldı.

    Diyarbakır Havalimanı’nda bugün akşam saatlerinde pist aydınlatma sisteminde arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatıldı.

    Antalya- Diyarbakır ve İstanbul- Diyarbakır seferini yapan 2 yolcu uçağı,yaşanan arıza nedeniyle Elazığ Havalimanı’na yönlendirildi. İstanbul-Diyarbakır ve Ankara-Diyarbakır seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi.

    Pistteki arızanın giderilmesi için ekiplerin başlattığı çalışma gece saatlerinde tamamlandı. Çalışma sonucunda pist yeniden aydınlatıldı. Arızanın giderilmesiyle havalimanı uçuşlara açıldı.

    Akşam havalimanındaki pist aydınlatma sistemindeki arıza nedeniyle 14 uçak seferi iptal edilmişti.

     

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    Etiketler: diyarbakır , uçak , uçuş
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