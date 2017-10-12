Diyarbakır’da 30 öğrenci yemekten zehirlendi

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Ergani İlçesi’nde Demirli Baran ilkokulu ve ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerden bazıları, okulda verilen yemeğin ardından rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülen 30 öğrenci, okul yöneticilerinin çağırdığı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerden 9’una ayakta müdahale edildi.
Okulda verilen gıdalardan alınan numuneler, incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne gönderildi.
Tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.