Diyarbakır’da 30 öğrenci yemekten zehirlendi

Ergani İlçesi’nde Demirli Baran ilkokulu ve ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerden bazıları, okulda verilen yemeğin ardından rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülen 30 öğrenci, okul yöneticilerinin çağırdığı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerden 9’una ayakta müdahale edildi.



Okulda verilen gıdalardan alınan numuneler, incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne gönderildi.



Tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.