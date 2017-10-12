Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Diyarbakır’da 294 öğrenci yemekten zehirlendi

    Diyarbakır’da 294 öğrenci yemekten zehirlendi

    DİYARBAKIR, (DHA)
    12.10.2017 - 19:48 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR’ın Ergani İlçesi’ndeki Demirli Baran İlk ve Ortaokulu’nda eğitim gören 294 öğrenci, yedikleri öğlen yemeği sonrası zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.

    Ergani İlçesi’nde 294 öğrencinin yediği yemekten zehirlenmesiyle ilgili Diyarbakır Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada, "12/10/2017 tarihinde İlimiz Ergani İlçesi Demirli Baran İlk/Ortaokulunda, 294 öğrenciye öğle yemeği olarak dağıtılan kumanyadan yiyen 30 öğrencimizin karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti sonucu şüphe üzerine okul idaresi sağlık kuruluşları ile irtibata geçmiş, ihtiyaten öğrencilerin hastanelere sevki sağlanmıştır. Söz konusu gıdaların numuneleri alınarak, incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Öğrencilerin sağlık durumu iyi durumdadır. 9 öğrencimiz tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Konu ile ilgi adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" dedi.

    Etiketler: gıda zehirlenmesi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri