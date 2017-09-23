Diyarbakır’a yeni okul açıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve BİL Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Aydın, BİL Okulları’nın yeni kampusu olan Diyarbakır BİL Okulları’nın açılış töreninde ‘değişim’ mesajı verdi.

Törende konuşan Dr. Aydın, “Dünyada her şey değişiyor. Dünyanın bir diğer adı da değişim diyebiliriz. Bu değişime de en çok ayak uydurması gereken sektör eğitim sektörü çünkü, tüm sektörlerin önünde. Eğitim kurumları dünyadaki değişimi doğru algılayıp kendi iç bünyelerine doğru uygulayabilirlerse, gelecekte dünyanın ihtiyaç duyacağı insan kaynaklarını yetiştirebilir. BİL Okulları da bu konuda öncü kuruluşlardan biri” dedi.

“EN BÜYÜK TEMENNİMİZ DİYARBAKIR’A VAKIF ÜNİVERSİTESİ AÇMAK”

Diyarbakır’ın çok önemli bir merkez olduğunun altını çizen Dr. Aydın, “BİL Okulları 1994’ten beri eğitim sektörünün içinde. Diyarbakır’da okul açmak da bugüne nasipmiş. Bizim Diyarbakır hakkındaki en büyük temennimiz de, buraya bir vakıf üniversitesi açmak. Konuyla ilgili incelemelere ve çalışmalara başladık. İnşallah en kısa zamanda da bu konudaki temennilerimizi gerçeğe dönüştürmek istiyoruz” diye konuştu.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ’NDE ‘DÜNYA ÜNİVERSİTESİ’ KONFERANSI

Dr. Aydın, Dicle Üniversitesi’nde ‘Dünya Üniversitesi Olma Vizyonu Üzerine’ konulu bir konferans verdi. Konferansta dünyanın politik, sosyal, siyasi ve coğrafi olarak sancılı bir süreçten geçtiğini belirten Dr. Aydın şunları söyledi:

“Hepimiz görüyoruz, dünyanın iç dinamikleri yeniden yapılanıyor ve tümüyle şekil değiştiriyor. Bu engellenemez değişimde zamanın önümüze koyduğuyla yetinmeyerek, bizler de geleceğe dair değişim oluşturmalıyız. Ulusal bütünlüğümüzü korumak asli görevimiz, ancak çağdaşlaşma ve insan haklarından taviz vermeden, farklılıklarımızı birer zenginlik olarak değerlendirerek, onlara en üst düzeyde saygı göstererek, Nazım Hikmet’in ‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine’ düsturu çizgisinde ilerlemeliyiz. Hedefi olmayanlar yaşayan ölü gibidir.”

“MAZERET DEĞİL, MARİFET ÜRETİN”

Dr. Mustafa Aydın, eğitimde hedeflerin neler olması gerektiğini de şöyle sıraladı:

“Eğitim; en az bir yabancı dil bilen, araştıran, sorgulayan, üreten, kendini yenileyen, katılımcı, bağımsız düşünebilen, iletişim becerileri yüksek, sosyal olarak kendini tanıyan, çözüm üretebilen, yenilikçi, girişimci, toplumsal sorumluluğun bilincinde insanlar yetiştirecek bir şekilde dizayn edilmeli. Hayali, umudu ve hırsı olan, hedefi ve özgüveniyle fark peşinde koşan insan kaynakları üretmeli. Unutulmamalı ki insan yarattığı fark kadar var. Doğru eğitimden geçen insanlar, hata yapmaktan korkmayan, disiplinli ve planlı, köklerinden kopmadan dünyayı kucaklayan, dünyanın her yerinde mesleğini icra edebilen, dünyaya entegre, ülkesinin ve dünyanın sorunlarından haberdar ve çözüm odaklı insanlar olmalı.”

Sözlerini öğrencilere çeşitli tavsiyelerle tamamlayan Dr. Mustafa Aydın, “Hiçbir zaman yetinmeyin. Hep daha fazlasını arayın. Arayan değil, aranan insanlar olun. Mazeret değil marifet üretin. Ayrımın yeni ayrımları doğuracağını, aklın zekayı kontrol ettiğini aklınızdan çıkarmayın. Kararsız olmaktan kaçının. Unutmayın ki, en kötü karar dahi kararsızlıktan iyidir” diye konuştu.