Diyarbakır’a yeni eğitim kampusu

Bahçeşehir Koleji'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 13'üncü, Diyarbakır'daki 6’ncı kampusu olma özelliğini taşıyan Bahçeşehir Koleji Hevsel Kampusu, düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, bugüne kadar 300'e yakın eğitim kampusu açtığını ve dünyanın çeşitli yerlerinde açılışlarda bulunduğunu hatırlattı. Yücel, “Dünya üzerinde 150 bine yakın öğrenciye hizmet veriyorum. Başta İstanbul, Washington, Berlin, Gürcistan Batum ve Kıbrıs olmak üzere çeşitli yerlerde okulları olan ve eğitimle ilgili olup bitenleri anında öğrenmeye çalışan bir eğitim gönüllüsüyüm. 50 yıllık eğitimcilik geçmişimde artık doğru eğitimin nasıl olması gerektiğini öğrendim ancak bilgimle, tecrübemle yetinmiyor, öğrenmeye devam ediyorum. Eğitim durağan bir konu değil, sürekli değişiyor. Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Kampusları Kurucu Temsilcisi Zeki Esen, bu teklifi getirdiği zaman kendisine bu yatırımın çok olduğunu söyledim. Nasıl olacak, nasıl bitecek, nasıl hayata geçirilecek diye sordum. Eğitime sevdalı olunca her engel aşılıyor. Bu kampus 55 milyon TL’ye mal oldu. Bu yatırımın ticari getirisi bu maliyeti karşılamayacak yani bu ticari bir yatırım değil. Ancak biz eğitim sevdalısıyız, eğitimin ticari kazanç kaygısıyla yapılacak bir iş olmadığını 50 yıllık geçmişimizle en iyi biz biliyoruz. Eğitimde kazandığınızı yine eğitim için harcamak durumundasınız çünkü Türkiye'nin ve dünyadaki bütün toplumların geleceği eğitim. Eğitimsiz bir kalkınma ve barış olması mümkün değil. Onun için Türkiye'nin her bölgesinde eğitim aynı olmalı. Eğitimde fırsat eşitliği yoksa gelirde de adil bir paylaşım olamaz. Kaliteli eğitim her çocuğun hakkı. Dünyada da bu böyle. Dünyanın her yerinde yaşanan her olay bizi ilgilendiriyor. ‘Diyarbakır'daki sorun beni ilgilendirmiyor’ diyemeyiz. Biz insanlar dünyayı avuçlarımızın içine aldık, yollar ve köprüler yaptık ama kalpten kalbe köprüler yapamadık. Birlikte yaşamıyoruz. Bölgemize ve Orta Doğu'ya bakın. Birlikte yaşam kültürünü beceremedik. Birlikte yaşam kültürünü özümsemiş nesiller yetiştirmenin tek yolu ise kaliteli eğitimi ülkemizin her noktasına ulaştırmak için çalışmak" dedi.

"DİYARBAKIR EĞİTİMDE İYİ OLDUĞU TAKDİRDE TÜRKİYE İYİ OLACAKTIR"

Enver Yücel, eğitimde hep daha iyisini yapmak üzere durmadan çalışmak gerektiği belirterek şöyle devam etti:

“Dünyada gitmediğim okul kalmadı. Amerika'da ve İngiltere'deki en iyi okulları da biliyorum. İnanın bu standartlarda hiç okul yok. Bahçeşehir Koleji eğitimde bir Ar-Ge merkezi gibi çalışarak sürekli eğitim modellerini güncelliyor. Yenilikçi eğitim modellerimizi fiziksel olanaklarımızla destekliyoruz. Eksiksiz fiziksel olanaklarla hayata geçen Bahçeşehir Koleji Hevsel Kampusu en donanımlı kampuslarımızdan biri. Bugünün değil yarının eğitim ihtiyaçlarına göre tasarlanan mükemmel bir kampus inşa ettik. Türkiye’nin 48 ilinde bulunan 101 kampusumuz birbirinden iyi durumda ancak bizim için her şeyden önemli olan şey eğitim içeriği. Sürekli geliştirdiğimiz eğitim modellerimizi eksiksiz uygulamaları için öğretmenlerimizin eğitimine de büyük önem gösteriyoruz. Türkiye’de STEM eğitimini hayata geçiren eğitim kurumlarının başındayız. Türkiye’nin ilk Fen ve Teknoloji Lisesi’ni 2006’da İstanbul Bahçeşehir’de biz açtık. Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’nin başarısı bize ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösterince bu okulları yaygınlaştırmaya karar verdik. Sayısını sekize çıkardık ve kısa sürede bu sayıyı artıracağız. Çünkü yaptığımız her işi Türkiye’ye yayıyoruz. Açılışını yaptığımız Hevsel Kampusumuzda bulunan Fen ve Teknoloji Lisemiz de bu anlayışımızın bir yansıması. Umarız bize arazi verirler ve bu bölgede yurt ve spor salonları da yaparız. Türkiye'nin tek çaresi iyi eğitim. Bu iyi eğitimi Diyarbakır'da başarırsak eğer Türkiye bunu başarmış olur. Bu işin merkezi Diyarbakır'dır. Diyarbakır eğitimde iyi olduğu takdirde Türkiye iyi olacaktır. Diyarbakır'ın eğer başı ağrımıyorsa Türkiye'nin de başı ağrımıyordur. Onun anlayışı ve kültürü ile burada çalışma içerisindeyiz."

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Kampusları Kurucu Temsilcisi Zeki Esen ise, ülkenin geleceğine yön verecek olan çocukların yetiştirildiği Bahçeşehir Koleji ailesine Hevsel kampusunun dâhil olmasından çok mutlu olduklarını belirtti. Esen, "Eğitimin kalitesini, içeriğini belirleyen anlayışla Türkiye'de eğitimin öncülüğünü yapıyoruz. Çocuklarımızı geleceğin söz sahibi bireyleri olarak yetiştirmek için geleceğin eğitimini uyguluyoruz. Eğitimin öncüsü olma yolunda STEM, Master 6, Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), robotik ve kodlama gibi yenilikçi eğitim modelleri ve uygulamalarıyla çocuklarımızı buluşturuyoruz. Tüm bu öncü çalışmalarımızı akademik başarılarımızla taçlandırıyoruz. Bahçeşehir Koleji Diyarbakır kampuslarımız dünyanın önde gelen okullarının sahip olduğu tüm imkânlara sahip. Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil eden pırıl pırıl öğrencilere sahibiz. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde geleceğe güvenle bakıyoruz" dedi.