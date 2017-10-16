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    Diyarbakır Valiliği'nden yangın açıklaması

    DİYARBAKIR (AA)
    16.10.2017 - 16:27 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır Valiliği, 52'nci Mühimmat Birlik Komutanlığında yangın çıktığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında Ergani ilçesindeki 52'nci Mühimmat Birlik Komutanlığında yangın çıktığı yönünde haberlere yer verildiğinin tespit edildiği bildirildi.

    "Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yangın askeri alanın dışında, tarlada meydana gelen anız yangınından ibarettir." ifadelerine yer verilen açıklamada, iddia edildiği şekilde yangının 52'nci Mühimmat Birlik Komutanlığında meydana gelmediği belirtildi.

    Açıklamada, devletin ilgili kurumları tarafından hızla müdahale edilmesi sonucu yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarılarak, söz konusu askeri birlikte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kaydedildi.

    Etiketler: Diyarbakır , Son dakika , askeri bölge
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