Diyarbakır TOKİ kura sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Kayapınar sonuçları

Diyarbakır Kayapınar Üçkuyu Mahallesi 2. 3. Bölge kura çekilişi sonuçları bugün açıklanacak. Diyarbakır Kayapınar Üçkuyu Mahallesi 428 konut kurası 11 Ocak 2018 Perşembe günü (bugün) saat:13.00'de Peyas Mah. Diclekent Cad. Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezinde çekilecek. Saatler öncesinden araştırmaya başlayan vatandaşlar, heyecanla sonuç sayfasını inceliyor. Peki Diyarbakır TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl takip edilir? İşte kura çekimi sonuç sayfası ve detayları!



AÇIKLANAN EMEKLİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Diğer sonuçlar açıklandığında bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz. Sonuçlar sisteme henüz girilmedi.



KURA ÇEKİLİŞİ

1. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

2. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

3. Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.



4. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.



Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.



1. Sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları,



2. Sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası,

3. Sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

4. Sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası