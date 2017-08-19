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    Diyarbakır Atatürk Anıtı’na çekiçli saldırı

    Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)
    19 Ağustos 2017 - 15:43Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 16:02

    DİYARBAKIR’da Şeyh Sait Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na elinde çekiçle saldıran 30 yaşındaki İbrahim Yeşil’e, hemen yakındaki uygulama noktasında bulunan polisler müdahale etti. Saldırgan gözaltına alınırken, Atatürk heykelinin kol ve göğüs bölgesinin çekiç darbeleriyle hasar gördüğü belirlendi.

    Kentin merkez Yenişehir İlçesi’ndeki Şeyh Sait Meydanı’nda bulunan Ulu Önder Atatürk’ü yanında 2 çocukla tasvir edenanıta saat 14.30’da elinde çekiçle sakallı bir kişi geldi. Anıtın kaidesine tırmanan saldırgan elindeki Atatürk’ün heykeline vurmaya başladı. Çekici heykelin göğüs ve el bölümlerine peş peşe vuran saldırganı , Şeyh Sait Meydanı köşesindeki uygulama noktasında polisler fark ederek hemen müdahale etti. Polislerin etkisiz hale getirdiği saldırganın 30 yaşında İbrahim Yeşil olduğu açıklandı.

    Diyarbakır Atatürk Anıtı’na çekiçli saldırı

    Polisler olay yerinde yaptığı incelemede Atatürk Anıtı’ndaki heykelin göğüs ve kol bölümlerinin çekiç darbeleriyle tahrip olduğu saptandı.

    Emniyet Müdürlüğü’nü götürülen ve akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen saldırgan İbrahim Yeşil’in sorgusu sürüyor.

    Etiketler: diyarbakır , çekiç , atatürk heykel , saldırı
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