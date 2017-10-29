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    Diyanet'ten İhsan Şenocak açıklaması: "Hakaret ve tehdide varan yorumlar..."

    AA
    29.10.2017 - 19:13 | Son Güncelleme:

    Diyanet İşleri Başkanlığından, hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında, bir personelin açığa alınması nedeniyle sosyal medyada ve birtakım basın yayın organlarında hakarete ve tehdide varan yorumlar yapıldığının görüldüğü belirtilerek, teşkilatın haksız ve mesnetsiz eleştirilerle yıpratılmasının asla kabul edilemeyeceği bildirildi.

    Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek görevlerini yerine getirdiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

    "Hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında, bir personelimizin soruşturmanın selameti açısından açığa alınması nedeniyle sosyal medyada ve birtakım basın yayın organlarında Başkanlığımıza yönelik hakarete ve tehdide varan yorumlar yapıldığı üzülerek müşahede edilmiştir. Bu soruşturma nedeniyle
    toplumda büyük bir saygınlığı bulunan ve milletimizin göz bebeği olan güzide teşkilatımızın haksız ve mesnetsiz eleştirilerle yıpratılması asla kabul edilemez."

    O SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

    Şenocak son olarak "Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak" sözleriyle gündeme gelmişti.

     


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    Etiketler: İhsan Şenocak , açıklama
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