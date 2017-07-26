Diyanet’ten FETÖ raporu: Sorumluluk hepimizin

Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in İslam dinine verdiği zararları, Türkçe olarak basılmış 80 kitabını inceleyip, 40 bin dakikayı bulan sesli ve görüntülü konuşmasını analiz ederek raporlaştırdı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, raporun tanıtımında, FETÖ’nün neden daha önce ifşa edilmediğinin sorgulanabileceğini belirtirken şöyle dedi:

“Fakat bu sorumluluk hepimize ait. Başkanlık, halkı din konusunda aydınlatmak, onu basiretli kılmak, onu yalancı dindarlıklara terk etmemekle mükelleftir. Bu tarz yapılar karşısındaki sorumluluk hepimizin. Bu sorumluluktan kaçmayalım, onu başkalarına yüklemeyelim. Basiretli olalım, son ana kadar bu sorumluluğumuzdan vazgeçmeyelim. Başkanlığın, kurumların ve akademinin görevi her yöne gözü açık kalmaktır. Cemiyete sadece güzel ahlaklı bireyler yetiştirmekten başka bir amaç gütmeyen dini yapılara da önyargıyla bakılmamalıdır.” Görmez, Gülen’in yöntem olarak yanlış bilgileri doğrularla harmanladığı, kelime kalabalığı oluşturarak muğlak anlam ürettiği, kibrini tevazu gibi pazarladığı tespitinde bulundu. Görmez, şöyle devam etti: “Takiye yöntemleriyle devlete nasıl sızmışsa takiye sözlerle de insanların dimağlarına, zihinlerine, gönüllerine, inançlarına sızmıştır. Tek başına değer ifade eden sözler, onun asıl amacı fark edildiğinde birer zehre dönüşmüştür. Koyun postu giymiş kelimelerle mensuplarının zihni kurtlanmıştır.”

MAKAMLAR EMANETTİR

GÖREVDEN ayrılması beklenen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dün FETÖ raporunun açıklandığı toplantıda gazetecilerin, “Konuşmanız sırasında ‘Son günlerim’ dediniz. Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakıyor musunuz? Bıraktıktan sonra herhangi bir yerde göreve mi başlayacaksınız” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. O emanet vakti, yeri ve zamanı geldiğinde teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır, o da ilimdir. Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için bir gayret içerisinde olacağım.”