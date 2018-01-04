Diyanet'in tartışılan sözlüğü artık yok!

Diyanet, resmi internet sitesinden nikahı tanımlamış, evliliğin kişiyi zinadan koruduğunu ve insan neslinin devamını sağladığını savunmuştu. “Kişinin gayri meşru ilişkiye girme tehlikesi bulunması halinde evlenmesi vaciptir” diyen Diyanet, buluğ tanımını yaparken çağına giren kız çocuklarının evlenebileceğini de şöyle tanımlamıştı: “Nikahın, iki şahit huzurunda tarafların irade beyanında bulunmak suretiyle akdedilmesi gerekir. Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikâhlanabilmesi mümkün olmakla birlikte, velisinin de bulunması menduptur (yapılması daha iyi olan).”

Bu ifadelerin ortaya çıkmasının ardından Diyanet kamuoyunda büyük tepki toplamış, CHP'li vekiller konuyu Meclis gündemine taşıyıp Diyanet hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

EVLEME YAŞI 17-18 AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, muhabirimiz Meltem Özgenç'e yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Diyanet'in görüşü, bir kız 17, erkek 18 yaşından önce evlenmemeli. Kimse çocuğunu 9-10-15 yaşlarında evlendirmemeli. Bu İslam'a aykırıdır. Yapılan tanım biyolojik bir tanımdır ve buluğ çağına girmeden kimsenin evlendirilmemesi gerektiğini anlatıyor. Bir çocuk 9 yaşında buluğ çağına girdi diyelim hangi vicdan onu evlendirebilir. Bu kadar yanlış bir düşünce olabilir mi? Diyanet, çocuk yaşta evlilikleri engellemek için yıllardır çaba harcıyor. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bir sürü çalışmamız oldu. Şimdi kim çıkıp bizi suçlayabilir? 1917 yılında Aile Hukuku Kararnamesi yayınlandı. Bu kararname tamamen İslam fıkıhından kaynağını alıyor. Orada evlilikte alt sınır kızlarda 17, erkeklerde 18'dir. Diyanet de her zaman bunu savundu..."

SİTENİN O SAYFASI KAPATILDI

Tartışmalar sürerken çocuk yaşta evlilikle ilgili ifadelerin yer aldığı sayfanın, siteden kaldırıldığı ortaya çıktı. Diyanet.gov.tr/dinikavramlar uzantısından erişilebilen sayfaya girilmek istendiğinde, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesi, kullanıcıyı otomatik olarak anasayfaya yönlendiriyor.