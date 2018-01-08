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    Diyanet ve belediye kreş sayısı katlandı

    Bülent SARIOĞLU/ANKARA
    08.01.2018 - 21:05 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Toplum temelli kurumlar” olarak tanımladığı Diyanet İşleri Başkanlığı ve belediyelere bağlı derneklerce açılan kreşlerin sayısının 600’den 1448’e yükseldiğini açıkladı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ise bu sayının 2016-2017 ikinci döneminde 1552’ye yükseldiğini belirterek, “Buna karşın bu kurumların denetimine ilişkin ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Diyanet’in eğitimdeki payı giderek artıyor” dedi.

    BAKAN: TOPLUM TEMELLİ KURUM

    Adıgüzel’in önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde okul öncesi eğitime devam eden çocuk sayısında 117 bin artış sağlanarak 1 milyon 326 bine çıktığını belirtti. Yılmaz, “Okul öncesi eğitime çözüm olarak toplum temelli kurumların sayısında ciddi bir artış görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan 4-6 yaş arası ve belediyelere bağlı olan derneklerce açılan kreşlerin sayısı 600’den 1448’e yükselmiştir. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin amacı çocukla ilgili tüm yerel kurum ve kuruluşları harekete geçirmek ve birbirlerini tamamlayıcı bir işbirliği yapmalarını teşvik etmektir” dedi. Yılmaz, Diyanet’e bağlı kurumların programları ve işleyişinin Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü vurguladı.

    SORUMLULUK DİYANET’TE Mİ

    CHP’li Adıgüzel, örgün eğitim istatistiklerine göre toplum temelli kurumlarda 2015-2016’da 21 bin 20 olan öğrenci sayısının 2016-2017’da 51 bin 327’ye yükseldiğini belirtti. Adıgüzel, şunları kaydetti: “Diyanet’e bağlı kurumlarda program ve işleyişinin tamamıyla Diyanet’e bırakılması kabul edilemez. Hele ki son dönemlerde kamuoyunda Diyanet’e ilişkin soru işaretleri ayyuka çıkmışken, 4-6 yaş gibi etkiye en açık bir yaş grubundaki çocuklara yönelik her türlü programın içeriğinin sıkı bir denetimden geçmesi gerekir. Özellikle yoksul ailelerin çocuklarını hedef alan bu kurumlardaki program ve işleyişin çocuğun iyi halini ve gelişimi destekleyen ortamı ne ölçüde sağladığına dair endişeler giderilmiş değil. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu kurumlarda eğitim veren eğiticiler kim? Formasyonları çocuk gelişimine ne ölçüde uygun? Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumlu olduğu işi, Diyanet hangi uzmanlık alanı, hangi uzman eğitimcilerle yürütüyor? Bu ülkenin çocukları 15 yıldır iktidarın ideolojik hesap ve çıkarlarına yeterince kurban edildi. Eğitim işini ciddiye almadığımız müddetçe hiçbir konuda yol kat etmemiz mümkün değil.”

    Etiketler: gazetehaberleri , kreş , Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz , İsmet Yılmaz
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