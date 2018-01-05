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    Diyanet o sözlüğü kaldırdı

    ANKARA / DHA
    05.01.2018 - 00:46 | Son Güncelleme:

    DİYANET İşleri Başkanlığı, buluğ çağı için ‘Kızlar 9, erkekler 12 yaşında buluğ çağına girer’, nikâh için ‘Buluğ çağına giren kişiler evlenebilir’ tanımının yapıldığı dini terimler sözlüğünü gelen tepkiler üzerine internet sitesinden kaldırdı.

    Başkanlığın dini terimler sözlüğü sosyal medyada yayımlanınca kadın dernekleri başta olmak üzere birçok kesim tepki göstermişti.

    Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, sözlükteki tanımlamanın çarpıtıldığını savunarak, “Bu insanlıkla, ahlakla bağdaşmaz. Kimse çocuğunu 9-10-15 yaşlarında evlendirmemeli. Bu, İslam’a aykırı” demişti.

    Diyanet İşleri Başkanlığı dün internet sitesindeki dini terimler sözlüğü başlığını kaldırdı. Bu arada Diyanet, bu haftaki cuma hutbesini de bu konuya ayırdı. Hutbede “Eş ve anne olmanın anlamını idrak etme rüştüne erişmemiş bir kızın evlendirilmeye çalışılması asla kabul edilemez bir durumdur” denildi.

    Etiketler: Evlilik , gazetehaberleri
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