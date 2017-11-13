Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'müftü nikahı' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanının resmi nikah kıyma konusunda yetkili olmadığını belirten Erbaş, "Müftüler nikah kıyabilecek, ben kıyamayacağım. Müftüler olarak değil de müftülükler olarak kanun geçti. Mevcut sistemde evlendirme dairelerinde, belediyelerde nasıl kıyılıyor? Bazen belediye başkanı bazen de belediye başkanının yetki verdiği memur nikah kıyıyor. Burada da aynı sistem geçerli olacak. Ya müftü kıyacak ya da müftü memuruna yetki verecek" diye konuştu.



'ENDİŞEYE GEREK YOK'

Müftülerin kıyacağı resmi nikahın belediye nikahından bir farkı olmayacağını savunan Diyanet İşleri Başkanı, "Belediyeler biraz rahatlamış olacak. Müftü de belediye başkanı da bir devlet memuru. Resmi nikahta prosedür neyse müftülük de belediye de onu yapacak. Burada bazı kardeşlerimizin eleştirmesi, karşı çıkması çok anlamlı değil. Halkımızın endişe etmesine gerek yok" ifadelerini kullandı.