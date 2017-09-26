Diyanet, Belçika’da imam yetiştirecek

BELÇİKA Diyanet Vakfı Genel Müdürü Coşkun Beyazgül, Belçika ve Avrupa’nın genelinde Müslümanların kendi din adamlarını yetiştirme fikrinin yeni olmadığını, Diyanet teşkilatlarının 2006’dan bu yana Uluslararası İlahiyat Programı çerçevesinde bu alandaki sorunlara çare aramaya başladığını ifade etti.

Duyulan ihtiyaç karşısında ülkedeki mevcut yapılar çerçevesinde ne yapabileceklerini değerlendirdiklerini anlatan Beyazgül, Belçika’nın Houthalen şehrinde Diyanet Vakfı’na bağlı eğitim enstitüsü olduğunu hatırlattı. Beyazgül, enstitü bünyesinde ve Diyanet’in farklı bölgelerdeki teşkilatlanmalarında din adamı eğitimi vermek için gerekli hazırlıkları yapmaya başladıklarını kaydetti.

İSLAM KURULU’YLA PROTOKOL YAPILACAK

Konuya ilişkin çalışmaların yıl başından beri Belçika İslam Temsil Kurumunun girişimiyle hız kazandığını dile getiren Beyazgül, bu kapsamda İstişare Komisyonu oluşturulduğunu söyledi. Beyazgül, “Komisyonlarda aldığımız mesafeler neticesinde bugün Belçika’da ‘din adamı eğitim seminerleri’ adı altında özel bir Yüksek İslam Enstitüsü kurulması noktasında adımlar atmaya karar verdik” diye konuştu.

Diyanet Vakfı’na bağlı eğitim enstitüsünün, Belçika’daki tüm Müslümanların kendilerine özgü kurdukları enstitülerle iş birliği içinde hareket edeceğini kaydeden Beyazgül, “Belçika İslam Kuruluyla yapacağımız protokol ve anlaşmalar çerçevesinde bu açığı kapatmanın ilk adımlarını atmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Bir an önce projeyi hayata geçirmek istediklerini söyleyen Beyazgül, şu anda ön hazırlıkları yaptıklarını, gelecek aylarda somut adım atacak duruma geleceklerini ifade etti.