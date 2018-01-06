Diyalog ve işbirliği mesajı

Çavuşoğlu, “Biz karşılıklı güvene dayalı samimi bir şekilde bu diyaloğumuzu sürdürmek istiyoruz. Türkiye ile Almanya ilişkilerini tekrar yoluna koyarak daha da ileri noktalara götürme noktasında samimiyiz... Her konuda hemfikir olmak zorunda değiliz. Görüş ayrılıkları ve farklılıkları parantez içine alıp yola devam etmekte fayda var. Her iki tarafın da yararına olan Gümrük Birliği Anlaşması konularını yeniden görüşmeye başlamalıyız... Suriye, Irak, Yemen ve Libya konularında görüş birliğimiz var. İki ülke de bölgenin istikrarını istiyor, terörle ortak mücadeleyi sürdürüyor. Mülteci konusunda da Almanya ile yakın işbirliği içinde olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

ÖZEL İLİŞKİLERİMİZ VAR

Türkiye ile tarihsel özel ilişkilerin olduğunu hatırlatan Alman Bakan ise “Geçtiğimiz aylarda Türkiye ile Almanya arasında fikir ayrılıkları söz konusu oldu. Her konuda hemfikiriz demek mümkün değil. Ancak tüm bu zorlukları aşmayı görev biliyoruz. Mevkidaşım ve ben geleceğe yönelik bu gerilimleri aşmak için gereken adımları atmayı ortak bir vazife olarak kabul ediyoruz” dedi. Gabriel, son dönemde Türkiye’deki bazı Alman vatandaşlarının tutukluluklarına son verilmesini ise olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Hem Çavuşoğlu hem de Gabriel, iki ülkenin ekonomik karma kurullarının ve dışişleri bakanlığı uzmanlarının yakın zamanda yeniden bir araya geleceklerini de söylediler.

ELLERİYLE TÜRK ÇAYI İKRAM ETTİ

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na elleriyle Türk çayı ikram etti. Gabriel, samimi ve sıcak bir havada gerçekleşen görüşmeye ait bu fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı. Gabriel ilk defa evinde yabancı bir bakanı ağırladı.

ADİL ÖKSÜZ’ÜN LİSTEYE ALINMASI OLUMLU

DIŞİŞLERİ Bakanı Çavuşoğlu, ilişkilerin geleceği ve Türkiye’nin PKK ve FETÖ konularında beklentilerinin sorulmasına karşılık, terörle mücadelede Almanya ile işbirliğini özellikle DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı daha da güçlendirmek gerektiğini anlattı. Türkiye’nin bu konuda Almanya’dan beklentileri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Almanya’da hem PKK hem de FETÖ mevcudiyeti bulunduğunu söyledi. Terör örgütlerinin uyuşturucu, insan ve silah kaçakçılığı gibi faaliyetlerinin olduğunu da ifade eden Çavuşoğlu, bu nedenle de daha sıkı işbirliği içinde olmaları gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, “Almanya’nın PKK’ya karşı attığı son adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı şekilde Adil Öksüz’ün aranan kişiler listesine alınması da bunun bir adımı. Ama her iki konuda da Almanya’dan daha da beklentilerimiz var” dedi.