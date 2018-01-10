Diyabetten korunmanın 4 sağlıklı yolu

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
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Tıp camiası diyabetin önlenebilir bir hastalık olduğunu büyük ölçüde kabul ediyor. Bu nedenle siz de bu hastalıkla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmelisiniz.
Fitness rutininizi koruyun
Aktif olmak sağlıklı kalmanın en iyi yollarından biridir. Bu nedenle şeker hastalığını önlemek konusunda da etkili olmasına şaşırmamak gerekiyor. Ancak yine de bu hastalık üzerinde ne kadar büyük bir fark yaratacağına inanamayacaksınız. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada haftada 150 saat fiziksel aktivite yapanların yüzde 26, 300 saate çıkaranların ise yüzde 36 oranında bu hastalığa yakalanma riskinin azaldığı saptandı. Eğer hiç bir sporu yapmak için vaktinizin ya da paranızın olmadığını düşünüyorsanız yürüyüş yapmayı deneyin. Bunu bile çok iyi geldiğine emin olabilirsiniz.
Porsiyon kontrolü uygulayın
Araştırmalar bu fikri destekliyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada diyet yapan insanlar üçe ayrıldı. Gruplardan birine yemeklerini serbestçe seçme izni verildi. Diğer gruba önceden kontrol edilmiş yemekler, son gruba ise yüksek proteinli yiyeceklerin bulunduğu yemekler hazırlandı. 12 haftalık dönemin sonunda kontrollü yemekler verilenler daha fazla kilo verdi.
Bol miktarda lifli gıdalar yiyin
Daha az yemek her zaman hepimizin başarabildiği bir şey değildir. Ancak yediğiniz yiyeceklerin lif yönünden zengin olmasına dikkat edebilirsiniz. Mayo Clinic’e göre lif yönünden zengin gıdalar kilo vermenize yardımcı olur, kalp rahatsızlığı riskini azaltır ve kan şekeri seviyenizi düzenler. Bu da daha düşük diyabet riski ve genel olarak daha sağlıklı bir vücut anlamına gelir.
Doğru yağları seçin
Gün boyunca kendini iyi hissetmenin bir başka önemli yolu diyetinize yağları eklemektir. Ancak tüm yağlardan bahsetmiyoruz. 2009’da yapılan bir araştırma, doymamış yağların diyabet riskini azaltmaya yardımcı olduğunu ve transyağların tam tersine bu konuda riski arttırdığını gösteriyor. Bu nedenle sofranızdan avokado, zeytinyağı, fıstık gibi bitkisel ve çok yararlı yağları eksik etmeyin.
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