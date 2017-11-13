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    Diyabette yapay pankreas umudu

    Mesude ERŞAN
    13.11.2017 - 20:43 | Son Güncelleme:

    Bugün, Dünya Diyabet Günü. Kısa adı IDMPS olan ve 50 ülkede, 6 bin doktor ile 81.5 diyabet hastasıyla yapılan Uluslararası Diyabet Yönetimi Uygulamaları Çalışması’nın (IDMPS) son verileri Sanofi İlaç Firması’nın Frankfurt’daki tesislerinde düzenlenen basın toplantısıyla paylaşıldı.

    Global Medikal Başkan Jean-Marc Chantelot, tip 1 diyabetlilerin sadece yüzde 22.4, tip 2’lerin ise yüzde 35.8’inin kan şekerinin istenen düzeyde olduğunu söyledi. Yılda 5 milyon insanın ölümüne yol açan diyabette hastaların kalp damar, kolesterol, göz, böbrek, ayaklarıyla ile ilgili verileri de diyabetin kötü seyrettiğini işaret eden diğer ciddi sonuçlar.

    GOOGLE İLE İŞBİRLİĞİ

    Diyabetin daha iyi tedavisinde umut veren projelerle ilgili bilgiyi Sanofi Global Diyabet İş Geliştirme Başkanı Klaus Jensen verdi. İnsülin üretemeyen pankreasın yerini alacak yapay pankreas üretmek için çalıştıklarını belirten Jensen, “Bununla ilgili iki kolda çalışmalarımız sürüyor. Biri araştırmanın erken aşamasında olan, vücuda konacak ve içindeki beta hücreleriyle insülin üretme fonksiyonunu yerine getirecek sistem. Ama bu hücrelerin yaşaması için enerji, oksijen alması ve hastanın bağışıklık sisteminden korunması gerekiyor. İkinci koldaki çalışmamız, mekanik ve elektronik çözümlerle ilgili.
    Bunun için Google ile işbirliği yaptık ve yapay pankreas gibi çalışacak pompa sistemi
    geliştiriyoruz” dedi.

    YILDA 10 MİLYAR HARCANIYOR

    Türkiye’de 1997’de yüzde 7.2 oranında olan diyabet oranı, 2010’da yüzde 90 artarak, 13.7’ye ulaştı. 2035’de bu oranın yüzde 20’lere yaklaşacağı tahmin ediliyor. 7 milyon hastadan, 5 milyonu tedavi altında. Ancak hastaların büyük bir kısmı kontrol altında değil. IDMPS çalışmasının Türkiye verilerine göre hastaların yaklaşık yüzde 72’si hedef glisemik değerin üzerinde. Diyabet hastalarının yaklaşık yarısında diyabet komplikasyonları var. Yüzde 50.6’sında görme hasarı, yüzde 43.5’inde sinir hasarı, yüzde 58’inde böbrek hasarı, yüzde 27.7’sinde kalp ve damar sorunu, yüzde 9.8’inde diyabetik ayak problemi bulunuyor. Diyabetin doğrudan ve komplikasyonlarıyla ilişkili tedavi ve ilaç maliyetlerinin yılda 10 milyar lirayı geçiyor. 

    Etiketler: Dünya Diyabet Günü , gazetehaberleri , Sanofi İlaç Firması
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