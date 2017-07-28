Diyabet cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir

“Tüm dünyada milyonlarca kişiyi etkisi altına alan diyabet yani şeker hastalığına bağlı ölümlerin 10 yıl içinde % 50 oranında artması bekleniyor. Şeker hastalığının tedavisinde beslenme şekli değişikliği ve oral hipoglisemik ilaç kullanımı yetersiz kalabilmektedir. Bunun yanı sıra insülin tedavisi de hastalığa geçici çözümler sunmaktadır. Oysa ki diyabet rahatsızlığı, cerrahi yöntemlerle kalıcı olarak tedavi edilebilmektedir.”
ŞEKER HASTALIĞI VÜCUDU BAŞTAN AŞAĞIYA ETKİSİ ALTINA ALIR
“Şeker hastalığı; kalp rahatsızlığı ve inmeye bağlı ölümler, böbrek yetmezliği ve körlük gibi sağlık sorunlarının %60'ı ile direkt ilişkilidir. Diyabetin gelecek kuşağı etkileyecek olan en yaygın sağlık sorunu olacağı bilinmektedir. Bu nedenle tüm dünyada şeker hastalığının artmasına ve tedavisine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Diyabet rahatsızlığının tedavisinde çeşitli teknikler uygulanmaktadır. Günümüzde diyabet cerrahisi ile özellikle tip 2 diyabet rahatsızlığı kalıcı olarak ortadan kaldırılabiliyor. Bariatrik cerrahi ile elde edilen başarılı sonuçlar ile diyabet rahatsızlığı tamamen kontrol altına alınabiliyor.”
DİYABET CERRAHİSİ İLE ŞEKER HASTALIĞI İYİLEŞTİRİLEBİLİYOR
“Metabolik ve bariatrik cerrahi, obezite yüzünden ortaya çıkan tip 2 diyabet tedavisindeki en etkili yöntemidir. Cerrahi teknikler ile yapılan tedavilerde neredeyse tüm vakalarda hastalık belirtisi kayboluyor veya iyileşme ile sonuçlanabiliyor. Ameliyatsız diyabet tedavisi ise diyet, egzersiz ve kilo verme gibi yaşam tarzı değişikliği ve kontrolü ile anti-diyabet ilaçları içerir. Tıbbi kontrol ve reçete edilen diyabet tedavisine sıkı sıkıya bağlı kalmak, ilaçların ve yaşam tarzı değişikliklerinin hastalığın hafifletilmesine ve kan şekeri düzeylerinin aşırı yükselmesini önlemeye yardımcı olabilir. Ancak kronik ve ilerleyici bir hastalık olan tip 2 diyabet zamanla kötüleşir ve kan şekerini kontrol altına almak için daha fazla ilaç veya daha yüksek dozaj gerekebilir. Bu nedenle cerrahi teknikler ile kalıcı tedavi hastalara maddi ve manevi anlamda çok önemli bir imkan sunuyor.”
Doç. Dr. Kamil Gülpınar
DİYABET CERRAHİSİ EN ETKİLİ TEDAVİ YÖNTEMİDİR
“Diyabet cerrahisi özellikle tip 2 diyabet rahatsızlığında en etkili tedavi yöntemi olarak kabul edilir. Metabolik cerrahi geçiren hastaların neredeyse tamamında düzelme görülür. Diyabet cerrahisinde çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilir. Uygulanan cerrahi yöntemler arasında gastrik bypass ameliyatı, sleeve gastrektomi (tüp mide ameliyatı), ayarlanabilir mide bandı (kelepçesi) ve duodenal switch teknikleri sayılabilir. Diyabet cerrahi prosedürleri; midenin hacmini küçültmek, besin maddelerinin emilimini azaltmak, mideyi kısıtlamak amacıyla uygulanır. Diyabet cerrahisi günümüzde minimal invaziv teknikler ve kapalı teknik kullanılarak yapılır. Böylece ameliyatta enfeksiyon kapma riski düşer, hastanın iyileşme süreci hızlanır. Diyabet rahatsızlığından kurtulmak istiyorsanız, durumunuza özel ayrıntılı bilgi almak için alanında uzman bir cerraha başvurabilirsiniz.”
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