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    Divanın dönüşü

    Naim Dilmener
    03.11.2017 - 14:36 | Son Güncelleme:

    Çok güçlü ve insanı hem hayallere hem de rüyalara çekip götüren ‘Masal’ın farklı yapısı, şarkı başlar başlamaz gösteriyor kendisini.

     

    80'’lerin güçlü seslerinden Nur Yoldaş’ın ‘Masal’ adlı şarkısı, dijital platformlarda bugün yayımlandı. Sanatçının, oğlu Devrim Yoldaş’la birlikte çalışmaya başladığı epeydir biliniyordu. Oğul Yoldaş’ın hedefi, anne ve babasının ‘Sultan-ı Yegah’ ve ‘Elde Var Hüzün’ albümleriyle yarattıkları güçlü sound ve yapıyı ana hatlarıyla takip etmek ve ekleme-çıkarmalarla yenileyerek, kulak verecek günümüz dinleyicisini farklı bir alanın içine çekmekti. ‘Masal’ bu istek ve çabanın ilk örneği değil. Bir-iki yıl önce ‘Bir Gamlı Hazan’ ve ‘Sahiden’ ulaşmıştı dinleyiciye. Devamı da kısa aralıklarla gelecek diye duyulmuştu ama olmadı, gecikti. Nur Belda ismiyle müzik dünyasına giriş yapan ve Ergüder Yoldaş gibi dev bir yaratıcıyla evlendikten sonra mucizevi şarkılara imza atan Yoldaş’ın her yaptığı genel standartların üstündedir. Bu son şarkısı da öyle.

    Çok güçlü ve insanı hem hayallere hem de rüyalara çekip götüren ‘Masal’ın farklı yapısı, şarkı başlar başlamaz gösteriyor kendisini. Yaylı enstrümanların gücüyle şarkının içine sızmak kendiliğinden gerçekleşiyor; neredeyse hiç direnmeden. Divamızın insanın aklını başından alan sesi sarıyor dört bir yanı: “Ah dünya, yalan dünya, bir masal sanki hepsi bir rüya.” Dileyelim ki Nur ve Devrim Yoldaş bu sefer gerekli-yeterli ilgiyi görsün ve ince ince planlanmış bu projeleri nihayete ersin. Öyle olursa herkes kazanacak. En başta da pop müziğimiz.

    (Naim Dilmener'in değerlendirmesi 5 üzerinden 4 yıldız)

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