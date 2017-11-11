DİTİB’e bağlı ‘Yeni Cami’ dualarla açıldı

CAMİ bahçesinde düzenlenen tören, Türk ve Alman milli marşlarının okunmasıyla başladı. DİTİB Yeni Cami din görevlisi Yusuf Çiçek’in Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. DİTİB Genel Sekreteri Dr. Bekir Alboğa, törende yaptığı konuşmada, “Öncelikle bu güzel mabedi daha da güzel hale getiren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Camiler, insanların toplandığı, birbirleriyle kaynaştığı, aralarındaki sevgi ve dayanışma bağlarının güçlendiği yerlerdir” dedi.

DİTİB derneklerinin Alman toplumu, belediye, yerel yöneticiler ve kiliselerle kaynaşmayı, dayanışmayı ve toleransı sağladığını belirten Alboğa, şunları kaydetti:

“Bu manada bütün İbrahimi din temsilcilerine eşit sorumluluklar düşmektedir. Son dönemlerde dünyanın gündemini meşgul eden mültecilere, tamamen kardeşlik ve insani duygular çerçevesinde sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. İyilik, mutluluk ve insanlığın kardeşliği için el ele, kol kola vererek birlikte iyiliğe ve hayra hizmet etmek için derneğimizin gayretlerini takdir ediyorum.”





AÇILIŞTAN SONRA İBADET

1982’de küçük bir cami derneği kurarak hizmet vermeye başladıklarını anlatan cami derneği başkanı Köksal Çankaya, camiye maddi ve manevi emeği geçen herkese teşekkür etti. Törende, DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Suat Okuyan, caminin yapımı ve hayata geçirilmesinde emeği geçenler adına Çankaya’ya plaket verdi.

Konuşmaların ardından DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Ilıkkan’ın yaptığı dua eşliğinde caminin açılış kurdelesi kesildi.

Siyasi parti ve kilise temsilcileri, çevre dernek yöneticileri, din görevlileri ile çok sayıda davetlinin katıldığı açılışın ardından cami de ilk kez ibadet yapıldı.







