Disney'den Netflix'e rakip geliyor!

Disney CEO'su Robert A. Iger tarafından yapılan açıklamaya göre Disney'in beklenen yayın akış hizmeti, denk olan Netflix paketlerinden daha ucuz olacak. Tabii ki bu yeni hizmet, en azından başlangıçta çok daha az içerik sunuyor olacak.

Engadget'in haberine göre Iger, yapılan bir gelir görüşmesinde "Disney tarafındaki planlarının, fiyatı Netflix'in kayda değer bir miktarda altında tutmak" olduğunu söylüyor. Ayrıca hizmetin büyük oranda yüksek kaliteli içeriğe sahip olacağını ancak başlangıçta çok daha az sayıda içerik bulunacağı için fiyatın da bunu yansıtacağını belirtiyor.

Şu anda Netflix'in yeni üyelik fiyatları ayda 15.99 Türk Lirasından başlayarak 39.99 liraya kadar çıkmakta. Disney'in tam olarak nasıl bir fiyata sahip olacağı ise henüz belli değil.

Netflix'in başarısı düşünülürse, Disney gibi içerik üreticilerinin kendi hizmetlerini sunmayı planlamaları şaşırtıcı değil. Sonuç olarak kendi hizmetlerini kurmak stüdyolar için daha fazla para anlamına geliyor. Ancak birden fazla hizmete üye olmak zorunda kalan tüketiciler durumdan memnun olmasa gerek.

Artık üreticilerin ürünlerini kendilerine saklayarak mümkün olduğunca fazla para kazanmayı hedeflemeleri ile beraber Netflix'in orijinal şovlara daha fazla odaklanıyor olması da kimseyi şaşırtmıyor. Firma, 2017 yılında harcadığı 6 milyar dolarlık bütçesini 2018 yılı için 7 milyar dolara çıkartmayı planlıyor.

Disney'in yeni hizmeti için yayın tarihi 2019 olarak belirlenmiş durumda ve bu tarihe kadar, içeriklerini Netflix'ten çekeceği tahmin ediliyor.