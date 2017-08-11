Disney uygulamaları çocukları mı röntgenliyor?

Disney'in 42 uygulamayla çocukların akıllı telefon ve tabletlerinde gezindiği internet sitelerini, konum özelliğini sayesinde bulundukları yerleri ve gittikleri noktaları kayıt altına aldığı iddia edildi. Disney ardından çocuk oyunlarında gizlilik ihlali yaptığı iddiasıyla dava edildi.

Davada Disney dışında Upsight, Unity ve Kochava isimli yazılım şirketleri de suçlanıyor. Söz konusu şirketlerin çocukları hedef alan ve izleme, kişisel bilgileri toplama ve bunları paylaşma gibi işlemleri izinsiz olarak gerçekleştiren uygulamalar hazırladığı söyleniyor.

Davada Disney’in ve diğer şirketlerin 1999’da ABD Kongresi’nden geçen “Çocukların Çevrim İçi Gizliliğini Koruma Yasası” (COPPA) nı ihlal ettiği öne sürüldü. Davacılar hem oyunların izinsiz takibinin engellenmesini istiyor hem de tazminat talep ediyor.

Disney ise davaya şu şekilde yanıt verdi: "Disney'in sağlam bir COPPA uyum programı var. Çocuklar ve aileler için oluşturulan Disney uygulamalarında sıkı veri toplama ve kullanma politikaları sürdürüyoruz. Şikayet, COPPA ilkelerinin temel bir yanlış anlaşılmasına dayanıyor ve mahkemede bu eylemi savunmayı umuyoruz."

Bu, Disney'in COPPA ihlalleri ile ilk karşılaştığı zamanı değil. 2011 yılında, FTC, yasadışı olarak topladığı ve "13 yaşın altındaki yüz binlerce çocuğun ebeveynlerinin izni olmadan" çıkardığı Playdom'a karşı 3 milyon dolarlık bir sivil ceza verdi.