Dışişleri’ne en güçlü aday Cem Özdemir

DIŞİŞLERİ için Yeşiller’den Cem Özdemir, CDU’dan Karl Theodor zu Guttenberg ve FDP’den Alexander Graf Lambsdorf’ın adı geçiyor.

Üç aday içinde Dışişleri Bakanı olma ihtimali en yüksek isim olarak Özdemir gösteriliyor. Yeşiller’in bu bakanlığı alması durumunda Özdemir’in rakibi yok gibi. Ancak Yeşiller bu bakanlığı almakta ısrar etmezse bu kez diğer iki adaydan birisinin Dışişleri Bakanlığı’nın koltuğuna oturması mümkün olabilecek.

MERKEL, VON DER LEYEN’İ İSTİYOR

Hükümetin kurulması durumunda Özdemir’in kabineye gireceği kesin gibi. Özdemir’in ayrıca Savunma Bakanlığı için de ismi geçiyor. Ancak bu bakanlıktaki şansı çok yüksek görülmüyor. Başbakan Merkel, Savunma Bakanı olarak yine Ursula von der Leyen’i görmek istiyor.

İÇİŞLERİ’NE YİNE MAİZİERE

Maliye Bakanlığı için en güçlü aday ise FDP lideri Christian Lindner.

İçişleri Bakanlığı için hala bu görevi yürüten Thomas de Maiziere’nin ismi öne çıkıyor. Başbakan Merkel, çok güvendiği de Maiziere’yi yine bu bakanlıkta görmek istiyor. Ulaştırma ve Çevre Bakanlığı için ise FDP’li Nicola Beer, CSU’lu Christian Schmidt’in şansı eşti görünüyor. Çalışma ve Sosyal Bakanlığı koltuğu için üç isim öne çıkıyor. Yeşiller’den Katrin Göring Eckardt, FDP’nin etkili ismi Wolfgang Kubicki ve CDU’lu Jens Spahn’dan birini bu bakanlığın koltuğuna oturacağı tahmin ediliyor.