Dışişleri'nden Kuzey Kore'ye sert kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesini kınayarak, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) 28 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını kınıyoruz. Bir ay içerisinde ikinci defa balistik füze denemesi gerçekleştiren KDHC, BM Güvenlik Konseyi Kararlarını açıkça ihlal etmeyi ve uluslararası yükümlülüklerini gözardı etmeyi sürdürmektedir. KDHC’yi, BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uymaya ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.ÿ