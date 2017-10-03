Dışişleri'nden Katalonya referandumu açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, İspanya’daki bağımsızlık referandumunu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Katalunya Özerk Yönetimi’nin referandum girişimi hakkındaki bir soruyu cevapladı. Referandum konusunda Türkiye’nin esas olarak İspanya’nın toprak bütünlüğünü düşündüğünü belirten Müftüoğlu, “Katalunya Özerk Yönetimi’nin 1 Ekim 2017 tarihindeki referandum girişimiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İspanya’nın toprak bütünlüğüne saygıyı esas olarak görüyoruz. Bu süreçte İspanya kanunlarına riayet edilmesi ve şiddet olaylarına yol açılmasından kaçınılması önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Müftüüğlu, tarihten gelen, yakın dostluk ve müttefiklik ilişkilerine sahip olduğumuz İspanya’nın bu tür sınamaları aşacağına ve demokratik bir yaklaşımla, ulusal diyalog ortamını en iyi şekilde tesis edeceğine olan inancını da vurguladı.