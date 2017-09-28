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    Dışişleri'nden Irak'a bir seyahat uyarısı daha

    DHA
    28.09.2017 - 07:58 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 07:58

    DIŞİŞLERİ Bakanlığı Irak’ta bulunan veya Irak’a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarına 25 Eylül'de yaptığı seyahat ve güvenlik uyarısını bugün yeniledi.

    Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleşen referandum sonrası güvenlik risklerine karşı Dohuk, Erbil ve Süleymaniye'ye seyahat etmeyi planlayan veya bu vilayetlerde bulunan Türk vatandaşlarına yönelik 25 Eylül'de yayınladığı seyahat uyarısını yineledi. Bakanlık uyarının yinelenmesi gerekçesinin, Irak Hükümeti tarafından IKBY kontrolündeki tüm sınır kapılarının ve havalimanlarının Merkezi Hükümete teslim edilmesi çağrısı'nın olduğunu kaydetti.

    Dışişleri, Türk vatandaşlarının Bakanlığa ilaveten, Bağdat Büyükelçiliği, Erbil Başkonsolosluğu ve Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığı görev bölgeleri koşullarına göre farklılık arzedebilecek güvenlik durumu ve seyahat imkanları hakkında yapılacak uyarı ve duyuruların takip edilmesinin faydalı olacağını belirtti. Bakanlık İhtiyaç duyulması halinde irtibat bilgileri açıklanan Bağdat Büyükelçiliği, Erbil Başkonsolosluğu, Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığı ve Bakanlık Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurulmasını istedi.

    Etiketler: Dışişleri Bakanlığı , ırak , Referandum
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