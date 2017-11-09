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    Dışişleri'nden çok sert açıklama: Eli kanlı bir teröriste...

    İHA
    09.11.2017 - 22:09 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı, Atina’da 1991 ve 1994 yıllarında Türk diplomatların canına kasteden Dimitris Kufodinas’ın 2 günlüğüne cezaevinden çıkmasının hoş görülemeyeceğini açıkladı.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin (1991) ve Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişiminin (1991) faili olduğu, ayrıca, Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütünün iki numarası Dimitris Kufodinas’ın bugün 2 günlüğüne cezaevinden çıkmasına izin verildiğinin öğrenildiği aktarıldı.

    ANISINA SAYGISIZLIK

    Türk diplomatların canına defalarca kasteden bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlandırılmasının hoş görülemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, “Eli kanlı bir teröriste bu şekilde tolerans gösterilmesi şehit diplomatlarımızın anısına da saygısızlıktır” denildi.

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    Etiketler: yunanistan
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