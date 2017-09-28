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    Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Tutarlı, ikirciksiz ve sarih...

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 19:08 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Türkiye’nin IKBY referandumuna ilişkin söyleminin tehditkar olabileceği yönündeki ifadesi hakkında açıklama yaptı.

    Dışişleri'nin açıklaması şu şekilde:

    "Türkiye, IKBY tarafından gerçekleştirilen gayrimeşru referandum öncesinde ve sonrasında açık ve net bir tutum benimsemiştir. Bu tutum Irak halkının tamamının huzur ve refahının gözetilmesine, uluslararası hukukun ve Irak anayasasının hakim kılınmasına, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına öncelik veren ilkesel bir temele dayanmaktadır.

    Gelinen aşamada Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması yönünde tüm uluslararası toplumun tutarlı, ikirciksiz ve sarih bir tutum ortaya koyması lazımdır."

    Etiketler: ABD , DIŞİŞLERİ , ıkby
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