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    Dışişleri'nden ABD vatandaşlarına bandrol vize kolaylığı

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 09:54 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı, 8 Ekim’de getirilen vize yasağı nedeniyle oluşan mağduriyeti azaltmak için ABD vatandaşlarına bandrol vizeyle Türkiye’ye geçiş kolaylığı sağladı. Kolaylık aktarmalı uçuşta geçerli...

    Habertürk gazetesinden Burak Güleç'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, vize yasağı nedeniyle oluşan mağduriyeti azaltmak için ABD vatandaşlarına bandrol vizeyle Türkiye’ye geçiş kolaylığı sağladı. 8 Ekim’de getirilen vize yasağıyla Türkiye’ye Amerikan pasaportuyla aktarmalı veya direkt uçuşla gelen yolcular sınırdan dönmek zorunda kalmıştı.

    KRİZLE BİRLİKTE KALDIRILMIŞTI

    Önceden vize almamış yolculara sınırda verilen “bandrol vize” olanağı da ABD vatandaşları açısından kaldırılmıştı. Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına bandrol vize kolaylığı sağladı. Diplomatik kaynaklar, bandrol vizesiyle, ABD’li vatandaşların vize yasağı dolayısıyla yaşadıkları mağduriyetin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. Vize krizinin ardından ABD vatandaşları Atatürk Havalimanı’ndan geri çevrilmişti.

    Edinilen bilgiye göre, Türkiye’ye gelmek isteyen ABD vatandaşları öncelikle, Türkiye ile arasında vize yasağı olmayan bir ülkeye seyahat ediyor. Oradan da direkt uçuşla Türkiye’ye giriş yapabiliyor. Bunun için, pasaportlarına gittikleri ülkede çıkış damgası vurduruyor. Daha sonra bu ülkeden Türkiye’ye direkt uçuşla gelip sınırda kaşeyle verilen bandrol vizesi alarak geçiş yapıyor. Çıkış yaptıkları ülke ABD yerine son yaptıkları direkt uçuşun menşei ülkesi olduğundan vize yasağına tabi tutulmuyor.

    ÇIKIŞ DAMGASINA BAKILIYOR

    Türkiye’ye aktarmalı uçan yolcular aktarma yaptıkları ülkede pasaportlarına çıkış damgası vurdurarak Türkiye’ye direkt uçuş yapıyor. Aksi takdirde, aktarmalı uçuş yapmış olsalar da pasaportta en son çıkış yaptıkları ülke ABD olanlar Türkiye sınırında geri çevriliyor. Vize yasağının başladığı 8 Ekim’den önce e-vize alan ABD vatandaşları ise Amerikan pasaportuyla sorunsuz bir şekilde Türkiye’ye girebiliyor.

    Etiketler: Vize krizi
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