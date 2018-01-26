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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'ın Kudüs açıklamasına tepki

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 22:57 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'ün statüsüne ilişkin ifadeleri hakkında, "Söz konusu ifadeler, ABD Başkanı'nın ve yakınındaki kişilerin bölgenin gerçeklerinden ve sorunun dinamiklerinden ne derece uzak olduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

    Sözcü Aksoy, Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla İsviçre'nin Davos kentinde düzenlediği basın toplantısında İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'ün statüsüne ilişkin sarf ettiği ifadelerle ilgili yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

    Trump'ın 25 Ocak'ta Davos'ta Netanyahu'yla düzenlediği basın toplantısında İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'ün statüsü konusunda telaffuz ettiği ifadeleri endişeyle karşıladıklarını belirten Aksoy, "Söz konusu ifadeler, ABD Başkanı'nın ve yakınındaki kişilerin bölgenin gerçeklerinden ve sorunun dinamiklerinden ne derece uzak olduğunu göstermektedir." açıklamasında bulundu.

    Aksoy, Kudüs'ün nihai statüsünün, tartışmasız olarak, İsrail-Filistin sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı çözümüne yönelik, barış sürecinin öteden beri en temel unsurları arasında yer aldığını vurguladı. Aksoy, şunları belirtti: "Uluslararası toplumun çözüm sürecine ilişkin yerleşik parametrelerinin ABD yönetiminin BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu kararları başta olmak üzere uluslararası hukuka aykırı şekilde aldığı ve esasen uluslararası toplum tarafından reddedilen tek taraflı bir kararla tadili mümkün değildir.

    Aynı şekilde, İsrail-Filistin sorununun çözüm sürecine, taraflardan sadece birinin istek ve beklentilerini yerine getirip, diğer tarafı dışlayarak, hatta cezalandırarak katkıda bulunulamayacağı açıktır. Bu şekilde sığ ve basiretsiz bir düşünce yapısının Orta Doğu'nun barış ve istikrarını doğrudan ilgilendiren bir meselede ara bulucu rolü oynaması beklenemez. ABD'nin ivedilikle, daimi üyesi bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin kararları başta olmak üzere, uluslararası toplumun bu konudaki güçlü iradesine saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz."

    Etiketler: Dışişleri Bakanlığı , Donald Trump , son dakika
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