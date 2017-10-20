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    Dışişleri Bakanlığı'ndan bu görüntüye açıklama

    İHA
    20.10.2017 - 00:01 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı, Viyana Schwechat Havalimanı'nda THY yolcularının üstlerinin ve eşyalarının polis köpeği eşliğinde aranmasına ilişkin görüntüler üzerine Viyana Başkonsolosluğunca havaalanına gidilerek, inceleme yapıldığını açıkladı.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Viyana Schwechat Havalimanı'nda bir gümrük memurunun uçağa alınmak üzere salonda bekleyen THY yolcularının üstlerini ve eşyalarını bir polis köpeğine koklattırmasına ilişkin bazı görüntülerin sosyal medyada yer aldığı görülmüştür. Bunun üzerine aynı gece Viyana Başkonsolosluğumuzca havaalanına gidilerek, inceleme yapılmıştır.

    Bu tür aramaların, ihbar yapılması üzerine ve nadiren tüm havayollarını kapsayacak şekilde yapıldığı öğrenilmiştir. Ayrıca Viyana Büyükelçiliğimizce, Avusturya Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, görüntülerdeki uygunsuz kontrol şekline dikkat çekilmiş ve ilgili Avusturya makamlarının, bilhassa da gümrük muhafaza memurlarının uyarılmaları talep edilmiştir.

    Avusturya makamları bu tür kontrollerde daha hassas davranacaklarını taahhüt etmişlerdir” denildi.

    Etiketler: arama
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