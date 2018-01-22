Liste belli oldu... YPG Soçi'de yok

Dışişleri kaynakları Zeytin Dalı harekatının ardından ortaya çıkan iddilara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaynaklar harekatın kapsamının Afrin'le sınırlı olacağına dair Rusya'ya taahhüt verildiği iddialarını reddetti. Harekatın meşru müdafa hakkına dayandırılarak yapıldığı yapılan açıklamayla vurgulandı. Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada "Rusya ile genel anlayış birliği var. Rusya ile al-ver durumu yok" denildi. Kaynaklar ayrıca harekat kapsamında Türkiye'nin Rusya ve Amerika ile ilk günden beri iletişim halinde olduğunu ifade etti.

PYD SOÇİ'DE YOK

Soçi’deki Ulusal Diyaloğ toplantısı kesinleşti. Yaklaşık bin 600 kişilik bir katılımcı listesi oluştu. Hürriyet’e bilgi veren diplomatik kaynaklar liste üzerinde hemen hemen uzlaşıya varıldığını, YPG’nin temsil edilmeyeceğini belirtti. Suriyeli Kürtler’i Türkiye’nin de önerisiyle hazırlanan bir liste üzerinden YPG ile ilişkisi olmayan Suriyeli Kürtler temsil edecek. Bu listede Suriye Yüksek Müzakere Heyetine katılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi Temsilcilerinin yanısıra Rusya’nın araziden belirlediği aşiret ve sivil toplum temsilcileri yer alacak.

TSK, AZEZ'DE OPERASYON BAŞLATTI