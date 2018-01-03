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    Dışişleri Bakanı’ndan flaş sözler: İran'daki olayları iki lider destekliyor

    HANDE FIRAT/ANKARA
    03.01.2018 - 12:59 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'daki olayları değerlendirirken, "İran gösterilere iki kişi destek veriyor Netanyahu ve Trump" dedi.Mevlüt Çavuşoğlu,   "Çatışmaların bir an önce durması istikrarın geri gelmesini isteriz. İran'ı eleştiren ülkelerin samimi ve çifte standarttan uzak olması gerekiyor. Mısır’da darbe oldu, herkes destek verdi. Hani darbeye karşıydınız? Ruhani’nin açıklamalarını olumlu buluyoruz. Temennimiz sürecin bir an önce bitmesi" dedi.

    Bakan Çavuşoğlu, bu sabah gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluştu. ABD, AB ile ilişkiler, Almanya'yla yaşanan gerginlik dahil birçok konuda sorulara şu yanıtları verdi:

    Dışişleri Bakanı’ndan flaş sözler: İrandaki olayları iki lider destekliyor

    İRAN GÖSTERİLERİNE NETANYAHU VE TRUMP DESTEK VERİYOR

    İran'da gösterilere iki kişi destek veriyor Netanyahu ve Trump. Biz dışarıdan bu tür müdahalelere karşıyız . Çatışmaların bir an önce durmasını, istikrarın geri gelmesini isteriz. İran’ı eleştiren ülkelerin samimi ve çifte standarttan uzak olması gerekiyor. Mısır’da darbe oldu, herkes destek verdi. Hani darbeye karşıydınız. Ruhani’nin açıklamalarını olumlu buluyoruz. Temennimiz sürecin bir an önce bitmesi.

    ABD konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) getirmek istiyor. Bunun sebebi ABD yönetiminin güçlü İran karşıtlığı. BMGK'den böyle bir karar çıkmaz.

    IRAK'TA BÜYÜK ROL OYNAYACAĞIZ

    - Irak'ta gayrimeşru referandum sonrası Türkiye, sorunların çözümü için rol oynayacak. Her türlü desteği verecek.

    - Yemen sorunu: Türkiye siyasi çözüm için çok aktif rol oynayacak

    - Katar krizi: Türkiye Katar krizinin çözümü için katkı yapmaya devam edecek

    - 6 Ocak Cumartesi günü Almanya Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim. Bizim Almanya ile hiçbir problemimiz yok . Almanya ve bazı ülkelerin var; bize ne olduğunu söylemeliler.
    Almanya ile ilişkileri daha iyi noktaya getirmek istiyoruz.

    IKBY BİZİMLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

    Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) aslında bizimle görüşmek istiyor ama bazı şeylerden emin olmalıyız. Her zamankinden daha fazla bize ihtiyaçları var.

    YPG, SURİYE MASASINDA OLACAK MI?

    İran da YPG dahil tüm terör örgütlerinin katılmasına karşı çıktı. Sürece kimlerin katılacağı konsunda üç ülke karar verecek. Suriye’de Kürtlerin başka temsilcileri var. Suriye Kürt Ulusal koalisyonu var. Avrupa’da yaşayan temsilciler var. Suriye’nin birliğini, bütünlüğünü isteyen Kürtler var. Bu grupların listesini zaten verdik.

    RUSYA, YPG'DEN UZAK DURMUYOR

    Rusya ve ABD arasında YPG’yi kullanma konusunda rekabet var. Rusya, YPG’ye destek vermiyor ama tam uzak durduğunu da söylemeyiz. En azında Rusya, hassasiyetimizi anlıyor.

    HAPİSHANELERİMİZDE 1500 YABANCI TERÖR SAVAŞÇISI VAR

    Türkiye hapishanelerinde, bin 500 civarında yabancı terör savaşçısı var. Biz soruşturmaları bitenleri ülkelerine iade ediyoruz.

    AVUSTURYA'YA BÜYÜKADA DAVETİ

    Avusturya Dışişleri Bakanı aradı, ilişkileri düzeltmek istediklerini söyledi. İstanbul Büyükada'ya davet ettik, konuşacağız.

    ABD İLE İLİŞKİMİZİN İYİLİĞİ ONLARA BAĞLI

    ABD ile ilişkilerde 2017 sorunlu bir yıl oldu. Tüm bunlara rağmen ABD NATO müttefikimiz. İlişkilerimizin iyi olması gerekiyor ama bu ABD'ye bağlı. Bize yanlış yaparsa altında kalmıyoruz

    AB'NİN BİZE PATRONLUK TASLAMA DÖNEMİ BİTTİ

    AB 2018'de Türkiye’ye saygı duymayı öğrenir, eşit olarak görür, değerlendirmelerini AB'ye tam üyelik çerçevesinde yapar ise ilişkilerimiz daha sağlıklı yürür. Patronluk taslama dönemi bitti . AB de bunu anlamaya başladı.

    AB'ye vize serbestisi konusunda 65 kriterde sorun yok ama geri kalanları için çalışmalarımız sürüyor. Türkiye’de 4 bakan bir araya geldik bir plan hazırladık. Başbakan ve Cumhurbaşkanına arz edip, son talimatlarıyla bunu AB ile paylaşacağız.

    FİLİSTİN MESELESİ

    Amacımız Filistin Devleti tanıyan ülkelerin sayısını artırmak

    HALKBANK DAVASI

    Hakan Atilla davasının boş olduğunu görüyoruz. Ne çıkacağının bir önemi yok. Başka iddianame söylentilerinin de önemi yok; siyasi bir dava olduğunu ABD'ye de söyledik. Komediye dönüştü.

    KKTC İÇİN SEÇİMİ BEKLİYORUZ

    KKTC seçimleri bitsin, KKTC ile görüşüp ne yapacağımıza karar vereceğiz.

    DIŞİŞLERİNİN YENİ SÖZCÜSÜ BELLİ OLDU

    Milano Başkonsolusumuz Naim Aksoy, Dışişleri Bakanlığının yeni sözcüsü oldu.

    Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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