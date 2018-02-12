Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye rest

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın ziyaretiyle ilgili soruyu da yanıtladı. Çavuşoğlu şunları söyledi:

'DEAŞ'LILARA DOKUNMUYORLAR'

"Özellikle çöl bölgelerinde Irak sınırına yakın bölgelerde DEAŞ'lılar var. YPG ile işbirliğini sürdürmek için bir bahane olarak, buralardaki DEAŞ'lılara dokunmuyorlar. Afrin'deki YPG'li teröristler tutuklu olan DEAŞ'lıları bıraktılar ve Türkiye ile ÖSO'ya karşı birlikte mücadele ediyorlar.

Hem karadan ve hem havadan temizliyoruz. Eğer ABD gereğini yapmazsa, Münbiç ve Fırat'ın doğusu için de geçerlidir. Suriye topraklarını bu teröristlerden temizleyeceğiz. Afrin'i de Suriye halkına teslim edeceğiz.

'ARTIK VAAT İSTEMİYORUZ'

Bizim ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir. Ve kendileriyle de bu beklentilerimizi defaaten paylaştık. Artık biz vaat istemiyoruz. Somut adımlar istiyoruz. Ve belli konuları ABD ile konuşabilmemiz için kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Ve kaybolan güvenin nedeni de ABD'dir.

Türkiye hiçbir müttefikine, dostuna ve hiçbir ülkeye yanlış yapmaz. Yapmamıştır, yapmaz. Ama müttefikimiz ABD'den çok ciddi hatalar, yanlışlar gördük. FETÖ konusunda YPG konusunda ve başka konularda hatalar gördük.



Ve ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Sözünü tutmayan bir ülke ne kadar güvenilir olur? Halkımızın da bizim de ABD'ye güvenimizin kaybolması doğaldır. Ve Bu güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor.

'YA İLİŞKİLER DÜZELECEK YA DA TAMAMEN BOZULACAK'

Ve artık söz ve vaatler istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Ve Tillerson'ın bu ziyaretinde de bunları değerlendireceğiz. Çünkü ilişkilerimiz çok kritik bir noktadadır. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. Bunun başka seçeneği yoktur. Bunları da samimi bir şekilde konuşacağız."