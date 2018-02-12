Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye rest

    Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye rest

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 12:01 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti öncesi kritik açıklamalar art arda geliyor. Dün Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Tillerson'ın Türkiye'yi ikna etmeye gelmemesi gerektiğinin altını çizmişti. Az önce canlı yayında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 'ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Artık söz ve vaat istemiyoruz. İlişkilerimiz çok kritik bir noktadadır. Ya bu ilişkiler düzelecek ya tamamen bozulacak.' dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın ziyaretiyle ilgili soruyu da yanıtladı. Çavuşoğlu şunları söyledi:

    'DEAŞ'LILARA DOKUNMUYORLAR'

    "Özellikle çöl bölgelerinde Irak sınırına yakın bölgelerde DEAŞ'lılar var. YPG ile işbirliğini sürdürmek için bir bahane olarak, buralardaki DEAŞ'lılara dokunmuyorlar. Afrin'deki YPG'li teröristler tutuklu olan DEAŞ'lıları bıraktılar ve Türkiye ile ÖSO'ya karşı birlikte mücadele ediyorlar.

    Hem karadan ve hem havadan temizliyoruz. Eğer ABD gereğini yapmazsa, Münbiç ve Fırat'ın doğusu için de geçerlidir. Suriye topraklarını bu teröristlerden temizleyeceğiz. Afrin'i de Suriye halkına teslim edeceğiz.

    'ARTIK VAAT İSTEMİYORUZ'

    Bizim ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir. Ve kendileriyle de bu beklentilerimizi defaaten paylaştık. Artık biz vaat istemiyoruz. Somut adımlar istiyoruz. Ve belli konuları ABD ile konuşabilmemiz için kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Ve kaybolan güvenin nedeni de ABD'dir.

    Türkiye hiçbir müttefikine, dostuna ve hiçbir ülkeye yanlış yapmaz. Yapmamıştır, yapmaz. Ama müttefikimiz ABD'den çok ciddi hatalar, yanlışlar gördük. FETÖ konusunda YPG konusunda ve başka konularda hatalar gördük.

    Ve ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Sözünü tutmayan bir ülke ne kadar güvenilir olur? Halkımızın da bizim de ABD'ye güvenimizin kaybolması doğaldır. Ve Bu güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor.

    'YA İLİŞKİLER DÜZELECEK YA DA TAMAMEN BOZULACAK'

    Ve artık söz ve vaatler istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Ve Tillerson'ın bu ziyaretinde de bunları değerlendireceğiz. Çünkü ilişkilerimiz çok kritik bir noktadadır. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. Bunun başka seçeneği yoktur. Bunları da samimi bir şekilde konuşacağız."

    Türkiyeden ABDye çok sert tepki: Artık iknaya gelmeyinTürkiye'den ABD'ye çok sert tepki: Artık iknaya gelmeyin

    Etiketler: çavuşoğlu , ABD , Son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri