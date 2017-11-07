Dışarıdan gelecek yumruğa dikkat!

TÜRKİYE’nin en büyük holdinglerinin CEO’ları, 2017’yi iyi ama zor bir yıl tanımlarken, 2018’in yatırım yılı olacağı fikrinde. Borusan, Doğan, Doğuş, Kibar, Sabancı ve Zorlu Holding CEO’ları 2018’in daha güzel bir yıl olarak geçmesi içinse hem reformların tamamlanmasını hem de özellikle jeopolitik kaynaklı dış risklerin iyi yönetilmesini istiyor. Capital ve Ekonomist dergilerinin Vodafone Türkiye’nin sponsorluğunda Türk iş dünyasının liderlerini bir araya getiren CEO Club toplantıları kapsamında “CEO Ajanda 2018” buluşması düzenlendi. Kibar Holding CEO’su Tamer Saka’nın moderatörlüğünde Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, Doğan Holding CEO’su Yağmur Şatana, Doğuş Holding CEO’su Hüsnü Akhan, Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen ve Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül 2017’yi değerlendirdi ve 2018 beklentilerini anlattı. CEO’lar riskleri tanımlayabildiklerinde gardlarını almada problem olmadığını belirtirken, ancak beklenmedik farklı bir yerden yumruk geldiğinde sersemlendiğini belirtti. CEO’lar 2018 yılında bu tür yumrukların da yurtdışından geleceği fikrinde. İşte CEO’ların değerlendirmeleri;

KENDİMİZİ AYRIŞTIRMAYALIM

Borusan Holding CEO’su Agah Uğur

“Dolar bazında yüzde 12 büyüdük tarihimizin en yüksek büyümesi. Bizim için iyi bir yıl geçtiği kesin ama özel sektörün içinde de büyük farklar var diye görüyoruz. Büyük şirketler ve KOBİ’ler için ayrı yıl oldu. Sektör bazında genelde yılda 300-400 milyon dolar yatırım yapıyoruz. Yarısını enerji sektörüne yapıyoruz geri kalanını diğer faaliyetlere. Yeni bir alan düşünmüyoruz. Öncelikle Türkiye’nin oluşan risklere karşı kendisini diğer gelişmekte olan ülkelerden farklılaştırmamalı, kırılgan hale getirmemeli. Etrafımızdaki zor siyasi ortam içinde kendimizi ayrıştırmayacak yer bulmamız lazım. İkinci risk bize özel. Trump’ın koruyuculuğu her an üzerimize bomba olarak gelir diye korkmuyor değiliz.”

ORGANİK BÜYÜYECEĞİZ

Doğuş Holding CEO’su Hüsnü Akhan

“Türkiye bu yıl 5.5-6 büyümeyi yakalayacak bunun yansıması enflasyonun çift haneye gelmesi ve yılı çift hane bitirecek olması bunun da ötesinde artık ekonominin yapısal problemlerinin çözümüne yönelik reformlar gelmedikçe uzun yıllar nasıl konuştuysak enflasyon, işsizlik, büyüme konuşmaya devam edeceğiz. Jeopolitik riskler iç piyasamızı zaman zaman olumsuz etkiledi, dalgalı bir piyasayla baş başa kaldık. Her gün farklı bir olaya uyandık. 2018 için temel risk jeopolitik, Türkiye’nin ekonomi politikalarında 2018-2019’da temel bir kriz görmüyoruz içeriden kaynaklı. Tamamıyla dış kaynaklı risklere açığız. 2018 inorganik büyümeden çok organik büyüme şeklinde gerçekleşecek. Ülkemizdeki yatırımlarımız sürüyor.”

SONUÇ BELLİ OYUN ÖNEMLİ

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen

“2017 yılı Türkiye ekonomisi için iyi yıllardan biri olacak. İyi bir yıl olarak tanımlasak da ülke ekonomisinin daha kalıcı reformlara muhtaç olduğu fikrinden de uzaklaşmamalıyız. Bir defa her türlü destek ve 2017’deki hızlı büyümenin 2018’e de taşıyacağını ve bu seneye benzer olacağını düşünüyorum. Ama bence bir Fenerbahçe-Galatasaray maçı gibi olacak 2018, sonucu, nasıl oynanacağı belli bir maç olacak. Petrol, yüksek kur ve bunun yarattığı ortamda iyi yönetilmesi gereken bir iç pazar kurgulamak gerekiyor 2018’de. İkinci belirsizlik jeopolitik ortamın Türkiye’ye getireceği ek kırılganlık. Tüm bunların içinde başarı öykümüz son iki unsuru nasıl yönettiğimiz ve buradan ne kadar az etkileneceğimize bağlı. Dengeli portföy yatırımına ulaşmak için değişik stratejik opsiyonları değerlendirmek mümkün olacak gelecek yıl.”

YENİ HAMLE YILI OLACAK

Doğan Holding CEO’su Yağmur Şatana

“2017 iyi ama zor bir sene. Hep etrafımızda hem global olarak bir takım jeopolitik siyasi ve iktisadi değişimlerin çok hızlı olduğu sene. Bize etkileri var. Bizim Doğan Grubu olarak en çok üzerinde durduğumuz konu sürdürülebilirlik. Ve hızlı değişimler oluyor bu değişimlerin ölçülerini iyi değerlendirmek doğru kararları ve doğru zamanlarda almalıyız. 12 bin kişi istihdam ediyoruz ve her yıl 1000 yeni istihdam sağlıyoruz. Dolayısıyla 2017’de biz iyi gidiyoruz ama 2018’den de çok umutluyuz. Heyecanlıyız çok çalışacağız yeni bir hamle yılı organizasyonu daha dinamik hale getiriyoruz. İnsan kaynağına yatırım devam edecek kadın yönetici oranımız yüzde 40’a yakın bunu artırmayı hedefliyoruz.”

HÜKÜMETLE RİSKİ AŞARIZ

Kibar Holding CEO’su Tamer Saka

“Kolay bir yıl olmadı 2017 yılı ama 2018 yılından daha umutluyuz. İçinde bulunduğumuz coğrafyada sıkıntılarımız var, içeride sıkıntılarımız var. En büyük riskin eğitimle ilgili sorunları aşamamak olduğunu düşünüyorum. Teknoloji değişecek ve bunlara cevap verecek kadroları bulamayacağız. Bugün bile bazı elemanları bulmaya zorlanıyoruz bulsak da tutmakta zorlanıyoruz. Head hunterlarla (beyin avcıları) çalışıyoruz insan gücünde ithalata başlamış durumdayız. İşlerin büyük kısmında pozisyonlarımızı korumak önemli daha çok büyüme platformunu yurtdışında görüyoruz. Temel risk yönetilebildiği ölçüde hükümetin sorumluluğunda olan bir olay yönetilebildiği ölçüde bizim riskleri aşmamız kolaylaşır.”

TANIMLARSAK GARDI ALIRIZ

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül

“Her gün yeni gündem yaşadık ve böyle devam ediyor. Bir yıl önce yaptığınız stratejinin mutlaka çok dinamik olması gerekiyor. Döviz yüzünden sapma oldu ama kötü bir yıl değil. Önümüzdeki dönemlerde maden metalurjisine çok ağırlık vereceğiz. Geçenlerde açılışını yaptığımız nikel-kobalt tesisinin önümüzdeki yıllarda mevcudun iki misli daha büyüterek hem yeni nesil pillerin temel malzemesini yapacağız. Özellikle önümüzdeki dönemlerde popüler olacak nano malzemeler yatırımını 2018’de başlatacağız. Bu yeni nesil ürünlerin temel ham maddelerini üretmek en büyük hedefimiz. Büyüme trendiyle daha da iyi olacak ama riskleri iyi tanımlayabilirseniz ona göre gardınızı alıyorsunuz ama farklı bir yerden yumruk geldi mi sersemliyorsunuz, bu tür yumruklar yurtdışında fazla gelecek.”