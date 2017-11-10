Dışarda devriye varken, başbakanın evini soydular

EVDE kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar, tüm odaları dolaşarak buldukları para ve mücevheratları aldı. Hırsızların belge veya dosya alıp almadıkları ise henüz bilinmiyor. Hırsızlık olayını saat 20.15 sıralarında eve gelen Başbakan Annegret Kramp-Karrenbauer’in oğlunun fark ettiği ve hemen polise haber verdiği bildirildi. Eve gelen polis ve savcılık yetkilileri, olay yerinde bulunan delillerle hırsızları yakalamayı hedefliyor.

Soygunun ardından başbakanın evinin yeteri kadar korunamadığı ve güvenlik açığının bulunduğu gündeme geldi. Saarland Polisi, başbakanın evinin korunup korunmamasıyla ilgili soruya, “Elbette güvenlik önlemleri alınıyor. Evin etrafında devriye aracı geziyor. Alınan diğer önlemlerle ilgili ise bilgi veremeyiz” dedi. Başbakan Kramp-Karrenbauer ise evinin soyulmasıyla ilgili açıklama yapmadı.

Polis halka yaptığı çağrıda hırsızları gören veya hırsızlıkla ilgili bilgisi olanların en yakın polis karakoluna başvurmasını veya 06 81- 96 22 133 numaradan bilgi vermesini istedi.