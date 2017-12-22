Dışa açılmaya büyük destek

CAPITAL ve Ekonomist dergilerinin bu yıl ilkini düzenlediği ‘Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri’ töreni, dün İstanbul Shangri La Bosphorus Oteli’nde yapıldı. Törende konuşan Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, 2018 planlarında esnafa, perakendeciye ve ticaretle uğraşan şirketlere, hayatlarını kolaylaştıracak yenilikler olduğunun müjdesini verdi. 2019’da sayıları 410’a çıkacak AVM’lerdeki atıl kapasiteyi yok etmek için yeni markalar oluşturulması gerektiğini belirten Bülent Tüfenkci, Türkiye’de güçlenen markaların yurtdışına açılması için hükümet olarak ciddi teşvikler verdiklerini söyledi.

İŞYERİ AÇMAYA KOLAYLIK

Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik gibi ortaya koydukları düzenlemelere değinen Tüfenkci, “Bu ürünlerin pazar payını artırmak için destekleyici tedbirler de aldık. Ancak şu sitemimi paylaşmak istiyorum. Özellikle bu yöresel ürünlerin, zincir marketlerde veya AVM’lerde kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yasanın öngördüğü şekilde yer almadığını görüyoruz maalesef. Oysa arkadaşlar çok küçük alanları siz o ilin veya yörenin kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerine açarsanız o mesleklerin özellikle daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlarsınız. Bu vasıtayla dünyaya tanıtmaya vesile olursunuz. Özellikle AVM işletmecilerinden bu kimselere AVM’lerde yasanın öngördüğü şekilde yer tahsis etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Ayrıca Tüfenkci, şunları söyledi: “Yeni yazılım uygulamamız sayesinde, SMS ve internet üzerinden, ithal ettiğiniz malın ne sürede gümrükte olduğunu takip edebileceksiniz. Yani gümrükleri denetleyeceksiniz. Ayrıca 2018’in sonunda devreye girecek yeni yazılımla da görüntülü olarak gümrükleri izleyebileceksiniz.”

İşyeri açılış sürecini kısaltmak için Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) kuracaklarını söyleyen Bülent Tüfenkci, “Bürokrasi azalacak ve işlemler tek noktadan yürüyecek. Yeni şirket 26 günde değil, 6 günde kurulabilecek. Belge maliyeti azalacak. 10 bin lira yerine 1000 liranın altında inecek. Sistemdeki coğrafi konum bilgisiyle, kurulacak yer konusunda daha doğru karar verilebilecek” dedi.

“Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri” törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Capital ve Ekonomist dergileri yayın direktörü Rauf Ateş, Adnan Polat, Abdullah Kığılı, Mustafa Taviloğlu, Aziz Torun, Vahap Küçük, Abdullah Kavukçu'nun da aralarında bulunduğu iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

İŞTE ÖDÜL ALANLAR

Capital ve Ekonomist dergilerinin düzenlediği törende ödül alanlar: BİM, Migros, A101, ŞOK, İstikbal, FLO Mağzacılık, LC Waikiki, Vakko, Tekzen, English Home, Karaca, Teknosa, Tab Gıda, Gratis, D&R, Beymen, Koçtaş, Zorlu Tekstil, Koton, Hepsiburada, Getir, Bitaksi, BiSu, Özdilek AVM-Tekstil, Yunus Marketleri ve Adese.

E-TİCARETTE ‘GÜVEN’

TÜRKİYE’de e-ticaretin gelişime açık olduğunu ve gelecek için ciddi fırsatlar barındırdığını ifade eden Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, “E-ticarette güven unsurunu sağlayabilmek için de bir yönetmelik yayımladık. Yetkilendirdiğimiz sağlayıcılar tarafından internet sitelerine ‘güven damgası’ tahsisleri, Ocak 2018 itibarıyla başlayacak. Her önüne gelen e-ticaret sitesi açamayacak” diye konuştu.

‘ÇIKIŞ YURTDIŞINDA’

Sektörün geleceğinin tehlikede olduğunu belirten Kiğılı Başkanı Abdullah Kiğılı, “6 ay sonrasını göremiyoruz. En önemli sorun kira. Yabancı AVM’ler döviz ile kiradan vazgeçmeli. AVM denizi bitti. Bazı illerde ihtiyaçtan fazla AVM var. Memleketin parasına yazık. Ne inovasyonu, önce kendimizi terbiye etmeliyiz. Sistem çökmek üzere. Tek çıkış yolumuz var; yurtdışına açılmak” dedi.

YER VERİLİRKEN KÂRA BAKILSIN

AVM’lerin perakendeci için önemli olduğunu belirten Simit Sarayı Başkanı Abdullah Kavukcu, “AVM ve perakendeci kazan-kazan modeline geçmeli. Amerikan markası bizim ciromuzun yarınısı yapıyor, ama en iyi yer ona veriliyor. Aksine yer verilirken kâra bakılmalı. AVM’lerde kâra göre ciro kirası konulsun. Türkiye’deki mağazalarımızın yüzde 15’i AVM’de. Bunu arttıracağız” diye konuştu.

‘BÜYÜMEYE AÇIK’

Perakendenin milli gelirin yüzde 12’sini yapan çok önemli bir sektör olduğunu belirten Polat Holding Başkanı Adnan Polat, “Büyüme trendi olan bir sektör. Ancak perakende, inovasyonda yeterince hızlı değil. Yurtdışı açılımda da yeterli düzeyde değil. Özellikle de internet üzerinden satışlarda bizim önümüzde çok sayıda ülke var” dedi.

DİJİTAL NESLE GÖRE YENİLİK

Türkiye’de AVM kültürüyle birlikte hibritleşerek, dijitali de kullanan bir jenerasyonun geldiğini belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, şunları söyledi: “Bu da gelecek 10 yılı belirleyecek. Yeni tüketici anlık seçim istiyor. Yer, zaman, mekan bağımsız. Yani neredeyse orada ürünü alsın ve ödesin istiyor. Mağaza ve online karma olacak. 10 yılda buna yoğunlaşacağız. Tüketiciyi iyi anlamalıyız. İhtiyaca cevap vermek için biz de 1.5 yılda bir iş yapış biçimizi yeniliyoruz.”